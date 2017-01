Hohe Dynamik auf dem lippischen Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis kontinuierlich gesunken

Kreis Lip­pe/­Det­mold (no­k). Der Ar­beits­markt hat sich in Lippe in den ver­gan­ge­nen 12 Mo­na­ten wei­ter po­si­tiv ent­wi­ckelt. Da auch die Kon­junk­turaus­sich­ten für 2017 an­hal­tend op­ti­mis­tisch sind, hofft die Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur mit ih­rem Chef Heinz Thiele auch wei­ter auf einen ho­hen Be­schäf­ti­gungs­stand und eine er­freu­li­che Stel­len­ent­wick­lung. Die durch­schnitt­li­che Ar­beits­lo­sen­quote lag 2016 bei 7,0 Pro­zent und da­mit 0,3 Pro­zent nied­ri­ger als im Vor­jahr. "­Was bei Be­trach­tung der ein­fa­chen Zah­len als we­nig Be­we­gung ge­wer­tet wer­den könn­te, ist bei Aus­wer­tung al­ler Da­ten je­doch ge­nau an­ders herum zu se­hen. Auch die deut­lich ge­stie­gene Zahl der Stel­len­an­ge­bote gibt dem Agen­tur­chef Grund zu ver­hal­te­nem Op­ti­mis­mus. Mehr als nur ein Wer­muts­trop­fen in der Ent­wick­lung des Ar­beits­mark­tes ist die nach wie vor an­ge­spannte Si­tua­tion auf dem Aus­bil­dungs­markt. Hier gibt es nach wie vor mehr Be­wer­ber als of­fene Aus­bil­dungs­stel­len. Viel Ar­beit war­tet auf die Ver­mitt­ler der Ar­beit­s­agen­tur auch bei der In­te­gra­tion ge­flüch­te­ter Men­schen. Auch wenn es auf die­sem Ge­biet erste po­si­tive An­zei­chen gibt, wird sich die In­te­gra­tion nach vor­sich­ti­gen Pro­gno­sen des Agen­tur­chefs ü­ber viele Jahre hin­zie­hen. Be­vor ü­ber­haupt ernst­hafte Ver­mitt­lungs­ver­su­che und Be­wer­bungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wer­den kön­nen, gelte es vor­ran­gig zum Teil sehr hohe Sprach­bar­rie­ren zu ü­ber­win­den. Ne­ben die­sem Schwer­punkt sieht Heinz Thiele auch die Not­wen­dig­keit für in­ten­sive An­st­re­gun­gen beim Ab­bau der Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit. Da­bei könnte un­ter an­de­rem eine Teil­zeit­qua­li­fi­zie­rung ein wich­ti­ger Bau­stein sein.Im Jah­res­durch­schnitt 2016 wa­ren 12.607 Frauen und Män­ner in Lippe ar­beits­los, und da­mit 478 Per­so­nen bzw. 3,6 Pro­zent we­ni­ger als im Jahr zu­vor. Die Ar­beits­lo­sen­quote im Jah­res­durch­schnitt sank von 7,3 Pro­zent (2015) auf 7,0 Pro­zent (2016).

Heinz Thie­le, Lei­ter der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, bi­lan­ziert ein "re­la­tiv gu­tes Jahr" auf dem Ar­beits­markt in Lippe mit sin­ken­der Ar­beits­lo­sig­keit, leb­haf­ter Ar­beits­kräf­tenach­frage und wach­sen­der Be­schäf­ti­gung. "An­zei­chen für eine wei­tere po­si­tive Ver­än­de­rung in der Re­gion zum Jah­res­wech­sel 2016/2017 be­ru­hen auf der An­nah­me, dass wir ähn­lich güns­tige Grund­be­din­gun­gen wie in 2016 ha­ben wer­den: eine nach wie vor gute Bin­nen­kon­junk­tur mit star­ker Wir­kung auf den hei­mi­schen Ar­beits­markt vor dem Hin­ter­grund stei­gen­der Re­allöh­ne, ei­ner nied­ri­gen In­fla­ti­ons­rate und nied­ri­gen Zin­sen so­wie ei­nem sta­bi­len Ex­port auf ho­hem Ni­veau. Diese Fak­to­ren bie­ten eine gute Vor­aus­set­zung dafür, auch in 2017 zahl­rei­che Men­schen in Lippe in Er­werbs­ar­beit zu brin­gen", so Heinz Thie­le, Lei­ter der Agen­tur für Ar­beit Det­mold. Bei der Jah­res­pres­se­kon­fe­renz der Agen­tur für Ar­beit Det­mold gab Agen­tur­chef Thiele einen Jah­res­rück­blick auf den Ar­beits­markt 2016, und um­riss eine Pro­gnose für das lau­fende Jahr 2017. Für das Ziel der wei­te­ren Re­du­zie­rung der Ar­beits­lo­sig­keit, setzt Agen­tur­chef Thiele auf ein be­währ­tes In­stru­ment: die markt­ori­en­tier­te, idea­ler­weise ab­schlus­s­ori­en­tierte Qua­li­fi­zie­rung von Ar­beits­lo­sen. Die­ses In­stru­ment ge­winnt im­mer mehr an Be­deu­tung, da die Aus­gleich­spro­zesse auf dem Ar­beits­markt schwie­ri­ger wer­den im Hin­blick auf die zu­neh­men­den qua­li­ta­ti­ven An­for­de­run­gen der Stel­len­an­ge­bo­te. Die in 2016 be­gon­nene Qua­li­fi­zie­rungs­of­fen­sive wird im lau­fen­den Jahr flan­kiert durch die Fort­set­zung der Bekämp­fung der Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit und die Ver­bes­se­rung der be­ruf­li­chen Teil­habe von Re­ha­bi­li­tan­den und schwer­be­hin­der­ten Men­schen. Mit zahl­rei­chen Maß­nah­men und in­ten­si­ven Ver­mitt­lungs­bemühun­gen ar­bei­tete der In­te­gra­tion Point - die Er­st­an­lauf­stelle für ar­beits­su­chen­dende Flücht­linge – be­reits seit ei­nem Jahr an der In­te­gra­tion von ge­flüch­te­ten Men­schen in den Aus­bil­dungs- und Ar­beits­markt. Die Agen­tur für Ar­beit Det­mold un­ter­stützt zu­sam­men mit sei­nen Netz­werk­part­nern die Her­an­führung von ge­flüch­te­ten Mensch an den deut­schen Aus­bil­dungs- und Ar­beits­markt. Ein Bei­spiel: FIM, die im neuen In­te­gra­ti­ons­ge­setz ver­an­kerte Flücht­lings­in­te­gra­ti­ons­maß­nah­me. Thiele er­läu­tert: "Es wer­den bun­des­weit 100.000 FIM-Plätze be­reit­ge­stellt, wo­bei der Bund ü­ber die Ar­beit­s­agen­tu­ren die Maß­nah­men fi­nan­ziert. Die Um­set­zung er­folgt wie­derum durch die Kom­mu­nen. In Lippe sind ins­ge­samt 384 Plätze vor­ge­se­hen, da­von 304 bei Kom­mu­nen und 80 in Lan­des­ein­rich­tun­gen. Die Ziel­gruppe sind Flücht­linge mit Blei­be­per­spek­ti­ve, die noch auf ihre An­er­ken­nung war­ten. Ein ers­tes FIM-Pro­jekt ging jüngst in Kal­le­tal an den Star­t." Agen­tur­lei­ter Thiele bremst al­ler­dings die Er­war­tun­gen, wenn es um eine schnelle und um­fas­sende In­te­gra­tion von ge­flüch­te­ten Men­schen geht. "Wenn wir alle ehr­lich mit­ein­an­der sind, dann ist dies eine Auf­gabe von Jah­ren, nicht von Wo­chen und Mo­na­ten. Die Grund­lage für alle In­te­gra­ti­ons­bemühun­gen ist die Spra­che, und diese zu er­ler­nen braucht Zeit. Der Aus­bil­dungs­markt zeigt, dass es in Lippe nach wie vor mehr Be­wer­ber gibt als an­ge­bo­tene Lehr­stel­len. Auch 2017 bleibt die große Auf­gabe beste-hen, je­dem jun­gen Men­schen einen mög­lichst op­ti­ma­len Ein­tritt in Aus­bil­dung bzw. Ar­beit zu ver­mit­teln. Thie­le: "Wer jetzt noch kei­nen Aus­bil­dungs­platz ge­fun­den hat, sollte zur Aus­bil­dungs­platz­börse der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur am 24. Ja­nuar im Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Kol­leg kom­men." Der Agen­tur­chef weiß aus Er­fah­rung: "­Beim Zwi­schen­spurt in der Lehr­stel­len­ver­mitt­lung gibt es noch viele Ver­mitt­lungs­chan­cen, die je­der nut­zen soll­te!"

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

