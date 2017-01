Mutmacher Samuel Koch

Det­mold . "Ich habe je­den Tag Gründe zu la­chen"– nach die­sem Motto und mit sei­nem Glau­ben an Gott lebt Sa­muel Koch seit sechs Jah­ren. Am 4. De­zem­ber 2010 hatte er einen schwe­ren Un­fall bei der Live-Sen­dung "Wet­ten, dass…". Ge­mein­sam mit sei­nem Freund und Mu­si­ker Sa­muel Harft gibt Koch eine Kon­zert­le­sung in der Mar­tin-Lu­ther-Kir­che an der Schü­ler­straße in Det­mold. Be­ginn ist am Sonn­tag, 15. Ja­nu­ar, um 19.30 Uhr. Die Kon­zert­le­sung mit dem Schau­spie­ler Sa­muel Koch und dem Mu­si­ker Sa­muel Harfst wird un­ter­stützt vom Ec­cle­sia-Ver­si­che­rungs­dienst und dem Buch­haus am Markt. Hier gibt es auch noch Kar­ten zum Vor­ver­kaufs­preis von 18 Eu­ro. Sollte es Rest­kar­ten ge­ben, kos­tet der Ein­tritt an der Abend­kasse 20 Eu­ro.

vom 07.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1B

Drucken | Versenden