SPD spendiert Clown-Visite

Kreis Lip­pe. Wie­der ist ein Jahr fast wie im Flug ver­gan­gen. Auf­grund der po­si­ti­ven Re­so­nanz aus den letz­ten Jah­ren, hat die SPD-Kreis­tags­frak­tion Lippe den Ent­schluss ge­fasst, die Ak­tion "­Ver­zicht auf den Ver­sand von Weih­nachts­kar­ten", zu wie­der­ho­len. In die­sem Jahr hat ha­ben sich die So­zi­al­de­mo­kra­ten ent­schlos­sen, statt Kar­ten die Rech­nung ei­ner Vi­site der Kli­nik-Clowns, im Kli­ni­kum Lippe am Stand­ort Det­mold, zu ü­ber­neh­men. "Kli­nik-Clowns sind spe­zi­ell aus­ge­bil­dete Künst­ler, die La­chen, Mut und Leich­tig­keit in Kran­ken­häu­ser brin­gen. La­chen ist für die Pa­ti­en­ten oft­mals eine wirk­same Me­di­zin. Die Clow­n­be­su­che bei den Kin­dern sind ge­prägt von Le­bens­freu­de, Hei­ter­keit und Leich­tig­keit. Des­halb freue ich mich, dass wir eine Vi­site der Kli­nik-Clowns ü­ber­neh­men", sagt Hen­ning Wel­slau, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der SPD.

Wel­slau be­suchte ge­mein­sam mit Kreis­tags­mit­glied Rolf Schnülle (SPD), der Mit­glied im Aus­schuss für So­zia­les, Ge­sund­heit und De­mo­gra­phie ist, die Kin­der­sta­tion im Kli­ni­kum Det­mold, um sich vor Ort ein Bild der Ar­beit der Clowns zu ma­chen. Ge­mein­sam mit Ewald Gan­cer, Vor­sit­zen­der des Kli­ni­ver­eins "­cul­tur-tup­fer", tra­fen sie auf die Clowns Lollo und Lil­li, die ü­ber ihre Ar­beit be­rich­te­ten. "Viele Ärzte ge­ben den Clowns die Rück­mel­dung, dass ih­nen der Zu­gang zu den Kin­dern bei Un­ter­su­chun­gen, die un­mit­tel­bar nach Clowns­be­su­chen statt­ge­fun­den ha­ben, leich­ter fiel als ge­wöhn­lich. Das ist toll zu hören und zeigt wie wich­tig und rich­tig der Ein­satz der Clowns ist", so Hen­ning Wel­slau. Nach vor­be­rei­ten­den Ge­sprächen mit Pfle­gen­den und Ärz­ten star­tete im Jahr 2003 die Ar­beit der Clowns mit wöchent­li­chen Be­su­chen in der Kin­der­kli­nik, im Kli­ni­kum Lippe- Det­mold. Seit­her be­su­chen zwei Clowns des Ver­eins Dr. Clown e.V. aus Bie­le­feld, je­den Don­ners­tag für zwei Stun­den die Kin­der­sta­tion. Darü­ber hin­aus sind sie auch in der Kli­nik für Ger­ia­trie in Lemgo tätig.

