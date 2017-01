Hilfe für Regenbogenfamilien

Fortbildung für Beratungsfachkräfte aus Lippe

Kreis Lip­pe. Fa­mi­lien ha­ben viele Ge­sich­ter: bunt wie das Le­ben. Ei­nes der "jüngs­ten Ge­sich­ter" sind Re­gen­bo­gen­fa­mi­li­en, Müt­ter- und Väter­fa­mi­li­en, in de­nen min­des­tens ein El­tern­teil gleich­ge­schlecht­lich liebt oder trans­ge­schlecht­lich lebt. Alle El­tern, ob he­te­ro­se­xu­ell oder ho­mo­se­xu­ell, ste­hen vor Her­aus­for­de­run­gen, die ohne kom­pe­tente Be­ra­tung und Un­ter­stüt­zung nur schwer zu meis­tern sind. Das gilt auch für Re­gen­bo­gen­fa­mi­li­en.

Das Team des Evan­ge­li­schen Be­ra­tungs­zen­trums der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che hatte aus An­lass des 40-jäh­ri­gen Ju­biläums der Ein­rich­tung Be­ra­tungs­fach­kräfte aus ganz Lippe zu ei­nem Fach­tag "Re­gen­bo­gen­fa­mi­lien in der Be­ra­tung" ein­ge­la­den – mit zwei Re­fe­ren­tin­nen vom Les­ben- und Schwu­len­ver­band in Deutsch­land. Dr. Elke Jan­sen, Psy­cho­lo­gi­sche Psy­cho­the­ra­peu­tin, und Kor­ne­lia Jan­sen, Di­plom­so­zi­al­päd­ago­gin und Sys­te­mi­sche Fa­mi­li­en­be­ra­te­rin, ha­ben an die­sem Tag im Rah­men des Mo­dell­pro­jekts "­Be­ra­tungs­kom­pe­tenz zu Re­gen­bo­gen­fa­mi­li­en" die Fach­kräfte trai­niert. Acht­same Ver­wen­dung von Be­grif­fen, die die be­son­dere Le­bens­rea­lität der Re­gen­bo­gen­fa­mi­lien er­rei­chen, Nach­den­ken ü­ber ei­gene Ge­fühle, Vor­ur­teile und Werte – all dies wurde in die­ser lip­pe­weit ers­ten Fach­ver­an­stal­tung be­dacht. Die 24 Teil­neh­mer aus Be­ra­tungs­stel­len, Arzt­pra­xen und Be­hin­der­ten­ein­rich­tun­gen wa­ren sich ei­nig: eine span­nende und hilf­rei­che Ver­an­stal­tung – und zwei ü­ber­zeu­gende Re­fe­ren­tin­nen.

vom 04.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1A

