Ziegelei – gestern und heute

Förderverein erkundet moderne Produktionsverfahren

La­ge. Et­was län­ger als das LWL-In­dus­trie­mu­seum Zie­ge­lei Lage selbst be­steht der För­der­ver­ein des Mu­se­ums an der Spri­kern­heide in La­ge. Ging es den Mit­glie­dern zunächst um die Un­ter­stüt­zung des Mu­se­ums­auf­baus, so ste­hen heute der wei­tere Aus­bau des Hau­ses und die Stei­ge­rung der At­trak­ti­vität für alle Be­su­cher­grup­pen im Vor­der­grund der För­de­rungs­ar­beit. Darü­ber hin­aus bie­tet der Ver­ein sei­nen Mit­glie­dern in­ter­essante Ver­an­stal­tun­gen und Ex­kur­sio­nen an. Ge­gen Ende des Jah­res 2016 war die mo­derne in­dus­tri­elle Zie­gel­pro­duk­tion Thema ei­ner Ver­eins­fahrt. Mit­glie­der des För­der­ver­eins wa­ren zu Gast bei den Zie­gel­wer­ken Berg­mann in St­ein­heim, um un­ter fach­kun­di­ger Führung die mo­d­erns­ten Pro­duk­ti­ons­ver­fah­ren und ak­tu­elle Ent­wick­lun­gen der Wär­me­däm­mung beim Zie­gel­mau­er­werk ken­nen­zu­ler­nen. Die Teil­neh­mer zeig­ten sich be­ein­druckt vom Ver­fah­ren und den Di­men­sio­nen, in de­nen heute in St­ein­heim pro­du­ziert wird. Der hohe Stand der Tech­ni­sie­rung, der Ener­gie­op­ti­mie­rung und der Ef­fek­ti­vität der Ab­läufe wur­den beim Rund­gang deut­lich. Aber auch Alt­be­kann­tes aus der his­to­ri­schen Zie­gel­pro­duk­tion, wie sie im La­gen­ser Mu­seum ver­an­schau­licht wird, er­kann­ten die Teil­neh­mer wie­der – Ma­te­ri­al­auf­be­rei­tung im Koll­er­gang, Form­ge­bung mit der Strang­pres­se, Trock­nung, Brand und Ver­pa­ckung. Zum Ab­schluss des Ta­ges ging es dann zum Kaf­fee­trin­ken an den Schie­der­see. Wei­tere Er­kun­dungs­fahr­ten hat der För­der­ver­ein in der Pla­nung. Der­zeit ist eine Fahrt nach Xan­ten in der Vor­be­rei­tung. Mehr ü­ber das Mu­seum und sei­nen För­der­ver­ein er­fah­ren In­ter­es­sierte im In­ter­net un­ter "ww­w.lw­l.or­g/­in­dus­trie­mu­se­um/­stand­orte/­zie­ge­lei­mu­seum-la­ge".

vom 04.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1A

Drucken | Versenden