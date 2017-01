Holzobjekt auf Externsteinen

Denkmal-Stiftung des Landesverbandes bittet um Hinweise

Horn-Bad Mein­berg. Das Na­tur­denk­mal Ex­t­ern­steine wurde zum Jah­res­wech­sel Ziel ei­ner il­le­ga­len Ak­tion: Un­be­kannte ha­ben ver­mut­lich am Sil­ves­ter­tag, 31. De­zem­ber, ein Hol­z­ob­jekt auf dem der­zeit nicht zugäng­li­chen Fels II er­rich­tet. Das Ob­jekt wurde am Neu­jahrs­tag von der Feu­er­wehr Horn-Bad Mein­berg ent­fernt. Die Denk­mal-Stif­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe hat die Po­li­zei ein­ge­schal­tet und bit­tet die Be­völ­ke­rung um Hin­wei­se.

Ralf Nos­ke, Ge­schäfts­füh­rer der Denk­mal-Stif­tung, war vor Ort, um das Hol­z­ob­jekt zu be­gut­ach­ten und den Ab­bau durch die Feu­er­wehr zu be­glei­ten. Auch Dr. Mi­chael Zel­le, als Di­rek­tor des Lip­pi­schen Lan­des­mu­se­ums für die wis­sen­schaft­li­che Be­treu­ung der Ex­t­ern­steine zu­stän­dig, hat sich vor Ort ein Bild ge­macht. Nach sei­ner Ein­schät­zung sollte die Holz­säule ver­mut­lich die Ir­min­sul dar­stel­len – ein früh­mit­tel­al­ter­li­ches Hei­lig­tum der Sach­sen, das un­ter an­de­rem von den Na­tio­nal­so­zia­lis­ten als Ge­gen­sym­bol zum christ­li­chen Kreuz miss­braucht wur­de. Die Holz­säule war in den Far­ben Schwarz, Rot und Weiß an­ge­stri­chen. Die Farb­kom­bi­na­tion Schwarz-Weiß-Rot steht für das Deut­sche Reich, rech­tes Ge­dan­ken­gut könnte so­mit eine Rolle ge­spielt ha­ben. "Wir di­stan­zie­ren uns von der Ak­tion und dem Ob­jekt und ver­ur­tei­len den mut­maß­li­chen Miss­brauch des Na­tur­denk­mals Ex­t­ern­steine für den Trans­port rech­ten Ge­dan­ken­guts. Wir ha­ben des­halb die Po­li­zei ein­ge­schal­tet", sagt Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. "­Der Lan­des­ver­band Lippe hat im­mer wie­der ein­deu­tig Stel­lung be­zo­gen – zum einen ge­gen den Miss­brauch der Ex­t­ern­steine für rech­te, re­ak­tionäre Po­si­tio­nen, zum an­de­ren auch ge­gen wis­sen­schaft­lich nicht be­leg­bare Deu­tun­gen der Ex­t­ern­stei­ne, zum Bei­spiel als heid­nische oder ger­ma­ni­sche Kult­stät­te. Un­ser In­fo­zen­trum setzt die­sen Spe­ku­la­tio­nen und Ge­dan­ken den ak­tu­el­len, wis­sen­schaft­lich be­leg­ba­ren Stand der ar­chäo­lo­gi­schen, kul­tur­ge­schicht­li­chen und na­tur­kund­li­chen For­schun­gen ent­ge­gen." Da­nach stel­len die Ex­t­ern­steine mit ih­ren An­la­gen – Grot­ten, Höhen­kam­mer mit Al­tar, Fel­sen­grab und Kreuz­ab­nah­me­re­lief – eine mit­tel­al­ter­li­che Nach­bil­dung der hei­li­gen Stät­ten in Je­ru­sa­lem dar. Mit dem In­fo­zen­trum, den GPS-Na­tur­lehr­pfa­den, ei­nem um­fang­rei­chen Pro­gramm an Führun­gen und Er­leb­nis­wan­de­run­gen so­wie den be­lieb­ten Kri­mi­le­sun­gen habe die Denk­mal-Stif­tung das na­tur- und kul­tur­tou­ris­ti­sche Kon­zept rund um das Na­tur­denk­mal er­folg­reich wei­ter­ent­wi­ckelt. Auch die kon­se­quente Um­set­zung des Schutz­kon­zep­tes zur Wal­pur­gis­nacht und zur Som­mer­son­nen­wende trage zum lang­fris­ti­gen Er­halt und Schutz der Ex­t­ern­steine bei. Sach­dien­li­che Hin­weise zur Tat oder zu den Tätern neh­men der Lan­des­ver­band Lippe un­ter der Ruf­num­mer 05261/25020 oder per E-Mail an "­in­fo@­lan­des­ver­band-lip­pe.­de" so­wie die Po­li­zei­dienst­stel­len in Lippe ent­ge­gen.

vom 04.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1A

Drucken | Versenden