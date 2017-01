Pfarrstelle "Flucht und Migration"

Dieter Bökemeier wird Ökumene- und Flüchtlingspfarrer

Kreis Lip­pe. Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che wird ab dem 1. März einen Flücht­lings­pfar­rer be­schäf­ti­gen: Die­ter Böke­mei­er, der­zeit Pfar­rer der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Det­mold-Ost und Su­per­in­ten­dent der Klasse (Kir­chen­kreis) Süd, wird als Pfar­rer im Lan­des­kir­chen­amt die neu­ge­grün­dete Pfarr­stelle "Flucht und Mi­gra­tion" so­wie die Lei­tung des Re­fe­rats Ö­ku­mene und Mission ü­ber­neh­men. Die Lip­pi­sche Lan­des­syn­ode hatte auf ih­rer Ta­gung im Herbst die Er­rich­tung ei­ner Pfarr­stelle für die The­men­be­rei­che Flucht und Mi­gra­tion mit ei­nem hal­ben Dienst­um­fang für die Dauer von fünf Jah­ren be­schlos­sen. Ein Schwer­punkt wird die Ko­or­di­na­tion der Ar­beit mit Ge­flüch­te­ten. Zu den Auf­ga­ben der Pfarr­stelle gehören un­ter an­de­rem die Theo­lo­gi­sche Grund­la­gen­ar­beit und die Seel­sorge Ge­flüch­te­ter (Bi­bel­kur­se, Tau­fe, mehr­spra­chige Got­tes­dien­st­an­ge­bo­te), die Be­glei­tung von Kir­chen­asy­len, die Ver­mitt­lung von Schutz­su­chen­den an die ent­spre­chen­den Be­ra­tungs­stel­len so­wie die Teil­nahme am po­li­ti­schen Dia­log in Lippe zu Flücht­lings­fra­gen. Auch die Be­auf­tra­gung für Is­lam­fra­gen ist mit der neuen Pfarr­stelle ver­bun­den. Die­ter Böke­meier hatte die Flücht­lings­be­auf­tra­gung be­reits ü­ber meh­rere Jahre ne­ben­amt­lich wahr­ge­nom­men.

Wei­ter­hin wird Pfar­rer Böke­meier in der Nach­folge von Pfar­re­rin Kor­ne­lia Schauf (Leo­polds­höhe) die Lei­tung des Re­fe­rats Ö­ku­mene und Mission ü­ber­neh­men. Da­bei wird der 53-Jäh­rige sich un­ter an­de­rem um die Ge­stal­tung und Ko­or­di­nie­rung der zahl­rei­chen kirch­li­chen Part­ner­schaf­ten küm­mern, die die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che un­ter­hält. Diese pflegt Part­ner­schaf­ten zu Kir­chen in Süd- und West­afrika so­wie Ost­eu­ropa und ist mit Missi­ons­wer­ken wie der Nord­deut­schen Mission, der Goss­ner Mission und der Ver­ein­ten Evan­ge­li­schen Mission (VEM) part­ner­schaft­lich ver­bun­den. Auch die Un­ter­stüt­zung und Be­glei­tung von Kir­chen­ge­mein­den in ih­ren ö­ku­me­ni­schen Part­ner­schaf­ten wird Teil der Auf­gabe sein. Zum Re­fe­rat Ö­ku­mene und Mission gehören zu­dem die The­men­fel­der Frie­den, Ge­rech­tig­keit und Be­wah­rung der Schöp­fung.

vom 04.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1A

