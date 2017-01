Jahreswechsel ruhig, Wochenstart mit Glatteis

110 Polizeieinsätze über Silvester

Kreis Lippe . Die Po­li­zei in Lippe musste in der Nacht von Sil­ves­ter auf Neu­jahr 110 Einsätze er­le­di­gen. Diese An­zahl ist in etwa mit den Vor­jah­res­zah­len ver­gleich­bar. Glück­li­cher­weise kam es nicht zu her­aus­ra­gen­den Einsät­zen, so­dass man durch­aus von ei­ner re­la­tiv ru­hi­gen Sil­ves­ter­nacht spre­chen kann. Wenn die Po­li­zei dann doch aus­rü­cken muss­te, han­delte es sich ü­ber­wie­gend um die ty­pi­schen Einsätze zum Jah­res­wech­sel, die größten­teils mit dem Ab­feu­ern von Feu­er­werks­kör­pern und dem ü­ber­mäßi­gen Ge­nuss von Al­ko­hol in Zu­sam­men­hang ste­hen. So kam es in min­des­tens fünf Fäl­len zu Sach­be­schä­di­gun­gen (bis­her ge­mel­dete Ta­ten). Un­ter an­de­rem wurde in Lem­go, am Lüer­dis­ser Weg, ein Bus­war­tehäu­schen durch Böl­ler in Brand ge­setzt. An ver­schie­de­nen Or­ten wur­den mit Feu­er­werks­kö­pern Brief­käs­ten und Zi­ga­ret­ten­au­to­ma­ten be­schä­digt. Zwei Schlä­ge­reien muss­ten ge­schlich­tet wer­den. Der Po­li­zei wur­den zwei Fälle be­kannt, bei de­nen je­weils eine Per­son durch den Um­gang und das Ab­feu­ern von Böl­lern leicht ver­letzt wur­den. Zwölf Mal wurde die Po­li­zei zu Ru­he­störun­gen ge­ru­fen. Bei durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­len fie­len zwei Au­to­fah­rer durch Al­ko­hol­kon­sum und drei Kraft­fahr­zeug­füh­rer we­gen Fah­rens ohne Füh­rer­schein auf. In der Nacht zu Mon­tag wurde der Kreis Lippe mit ei­nem Schneemän­tel­chen be­deckt, so dass viele Straßen mit Glatteis ü­ber­zo­gen wa­ren. Die Räum­dienste wa­ren ent­spre­chend früh un­ter­wegs, so dass es bis ge­gen 9 Uhr nur drei Ver­kehrs­un­fälle mit Sach­scha­den gab. Ein In­diz dafür, dass die Ver­kehrs­teil­neh­mer die Wet­ter­vor­her­sage ernst ge­nom­men und sich auf die wid­ri­gen Straßen­ver­hält­nisse ein­ge­stellt ha­ben.

vom 04.01.2017 | Ausgabe-Nr. 1A

