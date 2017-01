Sprechstunde für Jugendliche

Profes sionelle Berufs- und Studienberatung – auch ohne Termin

Kreis Lip­pe. Die Be­rufs­be­ra­tung der Agen­tur für Ar­beit Det­mold bie­tet je­den Don­ners­tagnach­mit­tag von 15 Uhr bis 18 Uhr eine of­fene Sprech­stunde für in­ter­es­sierte Ju­gend­li­che an, und zwar im Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum (BiZ) der Ar­beit­s­agen­tur in der Wit­te­kind­straße 2. Bis­her wur­den Be­ra­tun­gen aus­sch­ließ­lich auf Ter­mi­nan­frage durch­ge­führt, doch erst­mals möchte die Be­rufs­be­ra­tung Det­mold nun ein wei­te­res Ge­sprächs­an­ge­bot schaf­fen, das von jun­gen Men­schen fle­xi­bel ge­nutzt wer­den kann. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr kön­nen junge Men­schen don­ners­tags kurze Fra­gen stel­len, sich aber auch aus­führ­lich in Sa­chen Be­rufs­wahl be­ra­ten las­sen. Fra­gen zu un­ter­schied­li­chen Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten - schu­lisch und be­trieb­lich -, zu Zu­gangs­vor­aus­set­zun­gen und An­for­de­run­gen wer­den kom­pe­tent be­ant­wor­tet. Eine vor­he­rige Re­gis­trie­rung ist nicht er­for­der­lich. "Da es sich bei der Be­rufs­wahl um einen Pro­zess han­delt, ist es gut mög­lich, dass spon­tan ein an­de­rer Weg ein­ge­schla­gen wer­den soll, des­halb ist ein kurz­fris­ti­ges Ge­sprächs­an­ge­bot häu­fig sehr hilf­rei­ch", weiß Laura Krü­ger, Team­lei­te­rin der Be­rufs­be­ra­tung. "Wir hof­fen, dass das An­ge­bot ak­tiv an­ge­nom­men wird", so Krü­ger wei­ter. Die Be­ra­ter wech­seln sich re­gel­mäßig ab, da­her kön­nen auch Fra­gen zum Stu­dium nicht an je­dem Don­ners­tagnach­mit­tag be­ant­wor­tet wer­den. Hierzu emp­fiehlt es sich, kurz vor­her per E-Mail an "­Det­mol­d.­Be­rufs­be­ra­tung@­ar­beit­s­agen­tur.­de" nach­zu­fra­gen, ob die of­fene Sprech­stunde durch einen Abi-Be­ra­ter durch­ge­führt wird. Je nach Fre­quen­tie­rung ist mit ei­ner War­te­zeit zu rech­nen.

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

