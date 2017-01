Mit Hochspannung ins Neue Jahr

Spannender Jahresauftakt mit der "Gleis 1 Krimi-Nacht" im Bahnhof

Bad Sal­zu­flen . Der rüh­rige Kul­tur­ver­ein Gleis 1 star­tet mit ei­ner gehö­ri­gen Por­tion Hoch­span­nung in das neue Ver­an­stal­tungs­jahr. Bei der Neu­auf­lage der be­lieb­ten "­Gleis 1 Krimi-Nacht" ge­stal­ten am Don­ners­tag, 12. Ja­nu­ar, ab 20 Uhr die Au­to­ren Joa­chim Pe­ters, Chris­tian Ja­schin­ski und der Sän­ger Jo­nas Pütz das viel­sei­tige Abend­pro­gramm im Bad Sal­zu­fler Bahn­hof. Der aus dem Ruhr­ge­biet stam­mende Joa­chim Pe­ters ist im wah­ren Le­ben Kri­mi­nal­be­am­ter. Doch selbst nach Dienst­schluss geht er auf Ver­bre­cher­jagd – auf li­te­ra­ri­sche Wei­se. Mit "­Koslow­ski und der Schat­ten­mann" prä­sen­tierte Pe­ters im Jahr 2009 sein De­büt­krimi in der Reihe der Lippe Kri­mis. Mitt­ler­weile sind in die­ser ebenso span­nend wie lus­tig ge­schrie­be­nen Reihe be­reits acht und in der Pa­der­bor­ner Reihe zwei Bände er­schie­nen. Bei der Gleis 1 Krimi-Nacht wird Pe­ters aus sei­nem ak­tu­el­len Krimi "­Zum Ster­ben nach Lip­pe" le­sen. Die Sto­ry: In Lage und Det­mold wer­den Lei­chen, in Klar­sicht­fo­lie ver­packt, auf­ge­fun­den. In Bad Sal­zu­flen ver­schwin­det ein Ju­gend­li­cher. Al­les Ver­ge­hen, mit de­nen der Täter ganz of­fen­sicht­lich Koslow­ski nach Lippe zurück­ho­len will, der dort von ei­nem ver­bre­che­ri­schen Clan be­droht wurde und des­halb die Re­gion ver­ließ. Koslow­ski wird vom Täter eine Frist ge­setzt – für je­den Tag Ver­zug wird eine wei­tere Lei­che an­gekün­digt! Pe­ters schlüpft bei sei­nen Le­sun­gen – sehr zur Freude sei­nes Pu­bli­kums – nur allzu gerne in die Rol­len sei­ner Prot­ago­nis­ten und zeigt sein er­fri­schen­des, schau­spie­le­ri­sches Ta­lent. Chris­tian Ja­schin­ski aus Lemgo fei­erte 2016 mit sei­nem Ro­man­tic-Co­medy-Ro­man "­Der Tag, an dem ich fest­stell­te, dass Fi­sche nicht klet­tern kön­nen" einen Ü­ber­ra­schungs­er­folg. Dem Bad Sal­zu­fler Pu­bli­kum wird er Ge­schich­ten aus sei­nem neuen Buch "Un­gelöst!" prä­sen­tie­ren, das er zu­sam­men mit Ro­bert C. Mar­ley her­aus­gab. Spek­ta­kuläre, un­gelöste Fälle der Kri­mi­nal­ge­schich­te, zum Bei­spiel der Fall um die Edel­hure Ro­se­ma­rie Ni­tri­bitt aus den 1950er-Jah­ren, wer­den von ver­schie­de­nen Au­to­ren in li­te­ra­ri­scher Form auf­ge­klärt. Lö­sun­gen, die den Le­ser und Zuhö­rer im­mer wie­der aufs Neue ver­blüf­fen. Für den mu­si­ka­li­schen Kon­tra­punkt sorgt an die­sem Abend Jo­nas Pütz. Der Sin­ger-Song­wri­ter be­geis­terte schon 2013 die Coa­ches der Fern­sehs­how "­The Voice of Ger­ma­ny" mit sei­nen Songs und schaffte es dort, be­treut von Sän­ge­rin Nena, bis in die End­run­de. Bei der Gleis 1 Krimi-Nacht wird Jo­nas Pütz Songs aus sei­ner neuen EP "­Ge­gen­win­d" spie­len. Auf­grund der großen Tick­et­nach­frage im Vor­jahr rät der Ver­an­stal­ter, den Vor­ver­kauf in der Wer­be­agen­tur Herz­stück, im Rei­se­büro Tra­vel-A oder bei Foto-Ro­bin­son zu nut­zen. Ein­tritts­kar­ten gibt es hier zum Preis von 10 Euro

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

Drucken | Versenden