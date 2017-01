Das Geflügel bleibt im Stall

Stallpflicht: Noch immer keine Entwarnung

Lügde (af­k). Vor nun­mehr vier Wo­chen ist die Vo­gel­grippe N5H8 in der Re­gion an­ge­kom­men. Der Kreis Lippe hatte so­fort eine Stall­pflicht für Hüh­ner, En­ten und Gänse ver­hängt. Seit­her gilt bei den Ge­flü­gel­hal­tern das Prin­zip Hoff­nung auf ein bal­di­ges Ende der Maß­nah­me. "Wir sind stän­dig mit der Kreis­behörde in Kon­tak­t", sagt Jo­sef Rü­sen­berg, Vor­sit­zen­der des Ras­se­ge­flü­gel­zucht­ver­eins (R­GZV) Lüg­de, der hofft, dass er seine Tiere nicht mehr allzu lange ein­sper­ren muss. "­Diese Maß­nah­men sind ab­so­lut er­for­der­lich, aber sie tref­fen uns Züch­ter schon har­t." Mitt­ler­wei­le, so hat Rü­sen­berg durch seine Kon­takte mit an­de­ren Züch­tern und in die Ver­bände er­fah­ren, ver­dich­ten sich die Hin­weise dar­auf, dass der Er­re­ger N5H8 in Fut­ter ent­hal­ten ist, das aus Kos­ten­grün­den aus Asien im­por­tiert wor­den ist. "Das ist of­fi­zi­ell noch nicht bestätigt wor­den", weiß der Lüg­der. "A­ber wie sonst könnte er in die her­me­tisch ab­ge­schlos­se­nen Stallan­la­gen bei Groß­be­trie­ben ge­langt sein?"

Schon jetzt hat die mehr­wöchige Stall­pflicht Kon­se­quen­zen für die Züch­ter: Es fehl­ten die großen Schau­en, bei de­nen sie zur Blut­auf­fri­schung ih­rer Zucht­stämme pas­sende Tiere hin­zu­kau­fen. "­Durch den Aus­fall die­ser Ver­an­stal­tun­gen wer­den wir alle um Län­gen zurück­ge­wor­fen. Alle un­sere Zucht­pläne sind durch­kreuzt und wir fan­gen wie­der von vorne an", erzählt Rü­sen­berg trau­rig. Und auch die Tiere lei­den: "Ih­nen fehlt der Aus­lauf und das Pi­cken im Grü­nen. Sie müs­sen zwangs­läu­fig in den Ge­he­gen dicht bei­ein­an­der le­ben. Und da ist es bei de­nen nicht an­ders als bei Men­schen in ähn­li­cher Si­tua­tion: Sie wer­den zi­ckig."Eine Ent­war­nung er­war­tet der Züch­ter nicht vor Ja­nu­ar.

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

Drucken | Versenden