Karpfen, Sekt und Böller

Traditionen rund um Silvester

Kreis Lip­pe. Feu­er­werk, Ab­schied vom al­ten und gute Vor­sätze für ein neues Jahr, Tra­di­tio­nen und Bräu­che prä­gen den Jah­res­wech­sel – in Deutsch­land und zahl­rei­chen an­de­ren Län­dern der Er­de. Sil­ves­ter wird ze­le­briert und als be­son­de­rer Tag be­gan­gen. Sil­ves­ter hat sei­nen Na­men von Papst Sil­ves­ter I, der im Jahr 335 am 31. De­zem­ber verstarb und als Ta­ges­hei­li­ger ver­ehrt wur­de. Die Ver­bin­dung des Jah­res­en­des mit dem Na­men Sil­ves­ter geht dann auf das Jahr 1582 zurück. Mit der Gre­go­ria­ni­schen Ka­len­der­re­form wurde der letzte Tag des Jah­res vom 24. auf den 31. De­zem­ber ver­legt – eben auf den To­des­tag die­ses Paps­tes. Auch in zahl­rei­chen an­de­ren Län­dern hat sich der Name durch­ge­setzt: In Ita­lien be­ge­hen die Men­schen die "Notte di San Sil­ve­stro", in Frank­reich die "Ré­veil­lon de la Saint-Syl­ve­stre", in Po­len "­Syl­wes­ter" und die Tsche­chen die "­Sil­ve­strovs­ké os­la­vy".

Mit dem Zün­den von Feu­er­werk, mit Kra­chen und Böl­lern sol­len tra­di­tio­nell die bö­sen Geis­ter des al­ten Jah­res ver­trie­ben wer­den. Feu­er­werke dienten in Eu­ropa seit dem 17. Jahr­hun­dert zunächst der hö­fi­schen Re­prä­sen­ta­tion. Im Ba­rock ent­wi­ckel­ten sie sich zu ei­ner ei­ge­nen Ver­an­stal­tung, bei der der re­prä­sen­ta­tive Cha­rak­ter im Vor­der­grund stand. Doch erst 1838 grün­dete Ge­org Berck­holz die erste Feu­er­werks­firma in Deutsch­land. Als das 20. Jahr­hun­dert be­gann, gab es dann zahl­rei­che Feu­er­werks­fir­men. Ab die­sem Zeit­punkt er­laub­ten die Fort­schritte in der che­mi­schen In­dus­trie, Feu­er­werk er­schwing­lich und mit tol­len Farb­ef­fek­ten her­zu­stel­len. Doch nicht nur Feu­er­werk prägt heute den Jah­res­wech­sel. Ver­schie­dene Bräu­che und Tra­di­tio­nen be­stim­men die Abend­stun­den bis Mit­ter­nacht. Die Zu­be­rei­tung von Sil­ves­ter­karp­fen, Raclet­te, Fon­due und Ber­li­nern ste­hen bei vie­len Fa­mi­lien im Mit­tel­punkt. Kult ist auch ‚­Din­ner for one‘, das quasi rund um die Uhr im Fern­se­hen kommt. Ge­nauso tra­di­tio­nell ver­an­kert wie das ge­mein­same Fei­ern im Kreise der Fa­mi­lie ist hier­zu­lande das An­stoßen mit Sekt­glä­sern um Mit­ter­nacht. Man wünscht sich "Pro­sit Neu­jahr", was aus dem La­tei­ni­schen ü­ber­setzt so viel be­deu­tet wie "Lass es ge­lin­gen."

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

