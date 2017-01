Jazzsilvester im Fachwerk

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (la). Jazz­sil­ves­ter mit der Di­xie­land-Band "Dr. Lip­pen­kraft"– die­ses tra­di­tio­nelle "Er­folgs­mo­dell" wird auch 2017 fort­ge­setzt. Zu die­ser Ver­an­stal­tung lädt die Künst­ler­ver­ei­ni­gung "Das Fach­werk" am Sams­tag, 7. Ja­nu­ar, um 20 Uhr, in ihre Räume in Schöt­mar, Pfarr­kamp 8 ein. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind er­wünscht. "Dr. Lip­pen­kraft" ist eine der be­kann­tes­ten Di­xie­land-Bands nicht nur in Ost­west­fa­len-Lip­pe, son­dern auch weit darü­ber hin­aus. Sie tre­fen in der ge­sam­ten Bun­des­re­pu­blik und im be­nach­bar­ten Aus­land auf. Die Band er­fährt auch große Be­liebt­heit auf Kreuz­fahrt­schif­fen wie MS Ar­kona oder MS As­tor, ebenso in Fern­seh- und Hör­funk­sen­dun­gen. "Dr. Lip­pen­kraft" in­ter­pre­tiert den tra­di­tio­nel­len Di­xie­land-Jazz so lo­cker und fröh­lich, wie ihn sich die Jazz­lieb­ha­ber wün­schen.

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

