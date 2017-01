Bäume an die Straße

Bra­kel­siek. Der Ju­gend­kreis und die Lösch­gruppe sam­meln am Sams­tag, 7. Ja­nu­ar, in Bra­kel­siek die aus­ge­dien­ten Weih­nachts­bäume ein. Be­ginn ist um 9 Uhr. Alle An­woh­ner wer­den ge­be­ten, die Bäume er­kenn­bar am Straßen­rand zu plat­zie­ren. Bes­ten­falls be­reits am Vor­abend, um das Ein­sam­meln nicht zu ver­pas­sen.

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

