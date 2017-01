Familienforschung von Zuhause aus

Lippische Landeskirche informiert: Erste lippische Kirchenbücher sind online

Kreis Lip­pe/­Det­mold . Seit Ende No­vem­ber kön­nen Fa­mi­li­en­for­scher ihre lip­pi­schen Vor­fah­ren auch on­line fin­den. Di­gi­ta­li­sate von Kir­chen­büchern aus sie­ben lip­pi­schen Kir­chen­ge­mein­den sind im Kir­chen­buch­por­tal "Ar­chion" im In­ter­net ab­ruf­bar. An­fang 2017 sol­len Di­gi­ta­li­sate aus wei­te­ren 35 Ge­mein­den da­zu­kom­men. Das Kir­chen­buch­por­tal, das im März 2015 of­fi­zi­ell frei­ge­schal­tet wor­den ist, wurde von der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­land (EKD) und elf evan­ge­li­schen Lan­des­kir­chen ent­wi­ckelt. Zur Um­set­zung des Großpro­jekts schlos­sen sie sich zu ei­ner Kir­chen­buch­por­tal GmbH zu­sam­men. Mitt­ler­weile sind drei wei­tere Lan­des­kir­chen – dar­un­ter auch die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che – zum Ge­sell­schaf­ter­kreis hin­zu­ge­kom­men. Die Kos­ten für die Di­gi­ta­li­sie­rung der his­to­ri­schen Kir­chen­bücher trägt jede Lan­des­kir­che ei­genstän­dig. Der Por­tal­be­trieb soll sich durch die kos­ten­pflich­tige Nut­zung re­fi­nan­zie­ren und nicht dau­er­haft von För­der­gel­dern ab­hän­gig sein. Die Kir­chen­bücher der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che stel­len nur einen klei­nen Teil der ins­ge­samt schon ü­ber 16 Mil­lio­nen zugäng­li­chen Kir­chen­buch­sei­ten im Por­tal dar. Das An­ge­bot wird ste­tig er­wei­tert – täg­lich kom­men di­gi­tale Kir­chen­bücher aus ganz Deutsch­land so­wie den ehe­mals deut­schen Ost­ge­bie­ten hin­zu. Da­mit ist Fa­mi­li­en­for­schung von Zu­hause aus mög­lich.

Kris­tina Rup­pel, Ar­chi­va­rin der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, er­klärt, wie es geht: "Um mit der For­schung be­gin­nen zu kön­nen, sollte man die Da­ten bis zu sei­nen Groß­el­tern oder Ur­groß­el­tern am bes­ten be­reits pa­rat ha­ben, um daran an­knüp­fend wei­tere Ge­ne­ra­tio­nen zu fin­den." Jün­gere Kir­chen­buch­da­ten wür­den nicht im Por­tal be­reit­ge­stellt, da sie dem Da­ten­schutz un­ter­lie­gen und erst nach be­stimm­ten Fris­ten ein­seh­bar sei­en: "Tau­fen bei­spiels­weise – je nach Ar­chiv­ge­setz – sind erst nach 90 bis 110 Jah­ren für alle zugäng­lich." Auch im Kir­chen­buch­por­tal sei die Re­cher­che nicht ohne Auf­wand, er­läu­tert Kris­tina Rup­pel wei­ter: "­Denn man muss im di­gi­ta­len Kir­chen­buch sel­ber blät­tern und die al­ten Hand­schrif­ten ent­zif­fern kön­nen, da die Buch­sei­ten als Foto oder Scan ein­ge­stellt sin­d." Wer sei­nen Vor­fah­ren nach­spüren wolle oder orts­ge­schicht­li­che For­schung be­trei­be, brau­che fol­gende In­for­ma­tio­nen: Kon­fes­sion des Vor­fah­ren, Na­men des Vor­fah­ren, den Ort des Er­eig­nis­ses (Tau­fe, Kon­fir­ma­tion, Trau­ung, Be­er­di­gung), so­wie einen un­ge­fähren Zeit­raum, in dem man seine Su­che be­gin­nen möch­te. "Ist man erst ein­mal fün­dig ge­wor­den, wird die Wei­ter­su­che ein­fa­cher. Denn bei den Ein­tra­gun­gen gibt es in der Re­gel Hin­wei­se, mit de­nen man das nächste Puzz­le­teil zu sei­nem Stamm­baum be­komm­t". Die Ar­chi­va­rin macht aber auch deut­lich: "­Die­je­ni­gen, die gerne vor Ort in den Ar­chi­ven for­schen möch­ten, kön­nen dies auch wei­ter­hin tun. Die Di­gi­ta­li­sate ste­hen selbst­ver­ständ­lich auch im Le­se­saal des Lan­des­kirch­li­chen Ar­chivs zur Ver­fü­gung." Wei­tere In­for­ma­tio­nen, un­ter an­de­rem zur Be­nut­zung und zu den Ge­bühren sind ü­ber die In­ter­netseite "ww­w.ar­chion.­de" ab­ruf­bar oder im Ar­chiv der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che un­ter der Ruf­num­mer 05231/976803 so­wie per E-Mail an "ar­chi­v@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" zu er­fra­gen.

vom 31.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52B

