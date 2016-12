Fest der musikalischen Ohrenschmeichler

Neujahrskonzert der Nordwestdeutschen Philharmonie in Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). Es mag viel­leicht einen leicht ori­en­ta­li­schen Ein­schlag ha­ben, aber die Fülle schwung­vol­ler Me­lo­dien, die schon die Zeit­ge­nos­sen der Kom­po­nis­ten zu Ju­belstür­men hin­riss, wird auch das lip­pi­sche Pu­bli­kum von heute beim Neu­jahrs­kon­zert der Nord­west­deut­schen Phil­har­mo­nie am Sonn­tag, 1. Ja­nu­ar, um 19.30 Uhr in der Kon­zert­halle im Kur­park von Bad Sal­zu­flen be­geis­tern. Am Pult des Or­che­s­ters steht Mar­kus Hu­ber, der auch als Mo­de­ra­tor durch das Pro­gramm führt. Und für die so­lis­ti­schen Auf­ga­ben konnte Alex­an­dra Stei­ner (So­pran) ge­won­nen wer­den. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 19 bis 32 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Das Kon­zert be­ginnt mit den tür­kisch an­mu­ten­den Klän­gen der Ou­ver­türe zu Wolf­gang Ama­deus Mo­zarts Sing­spiel "­Die Ent­führung aus dem Se­rail". Ein Werk, mit dem sich der Kom­po­nist in Wien eta­blier­te. Die emo­tio­nale Tiefe des Wer­kes wird mit "Wel­che Won­ne, wel­che Lust" zum Aus­druck ge­bracht. Wei­ter geht es mit der Ou­ver­türe zur Oper "­Der Ka­lif von Bag­da­d" des franzö­si­schen Kom­po­nis­ten Fran­cois Adrien Boiel­dieu, der als Meis­ter der Opera co­mi­que gilt. Ein "­bril­lan­tes Pa­ra­destück", wie es hieß, aus Ros­si­nis "­Se­mi­ra­mi­de" schließt sich mit "­Bel Rag­gio Lu­sin­g­her" naht­los an. Viel­fach wurde das Stück als die "glän­zendste Num­mer der Par­ti­tur" ge­prie­sen. Sie gilt als ei­ner der ge­lun­gends­ten Werke von Jaques Of­fen­bach, ist aber auch eine sei­ner un­be­kann­tes­ten: "­Die "­Prin­zes­sin von Tra­pe­zunt", de­ren Ou­ver­türe so­dann ge­spielt wird. Und mit dem Pa­ra­destück der Oper "Lak­mé" von Léo De­li­bes, der Glöck­chen-Arie, en­det schließ­lich der erste Teil des Neu­jahrs­kon­zer­tes. Mit "Wal­zer" und "­Ga­lopp" aus der "­Mas­ke­rade-Sui­te" von Aram Khacha­tu­rian wird der zweite Teil des Kon­zer­tes schwung­voll ein­ge­lei­tet und wei­ter geht es mit Alex­an­der Ala­bievs "Le Ros­si­gnol". Es folgt Ni­ko­lai Rim­ski-Kor­sa­kows "Hum­mel­flug" und Franz von Sup­pés Marsch aus "Fa­ti­nitza" so­wie schließ­lich die Arie "­Meine Lip­pen, sie küs­sen so heiß" aus "­Gi­u­dit­ta", Franz Lehárs letz­ter Ope­ret­te. Und dann wird noch ein­mal so rich­tig Fahrt auf­ge­nom­men, in­dem der "Ägyp­ti­sche Mar­sch" und die "Mär­chen aus dem Ori­ent" (o­pus 444) von Jo­hann Strauß ge­spielt wer­den, was dann schließ­lich zum Aus­klang des Kon­zer­tes mit dem "Fluch der Ka­ri­bi­k" von Klaus Badelt führt. Di­ri­gent Mar­kus Hu­ber (Jahr­gang 1968) wurde nach be­ruf­li­chen Sta­tio­nen am Opern­haus Chem­nitz und dem Leip­zi­ger Sym­pho­nie­or­che­s­ter 2008 Ge­ne­ral­mu­sik­di­rek­tor des Thea­ters Pforz-heim wur­de. Er stand be­reits am Pult re­nom­mier­ter Or­che­s­ter in Deutsch­land und den USA, in Kuala Lum­pur, To­kio oder Sin­ga­pur. Alex­an­dra Stei­ner sang und singt viele große Par­tien in führen­den Häu­sern und mit re­nom­mier­ten Or­che­s­tern und geht ei­ner re­gen Kon­zert­tätig­keit nach. In die­sem Jahr de­bütierte sie un­ter an­de­rem bei den Bay­reuther Fest­spie­len, wo­hin sie 2017 und 2018 zurück­keh­ren wird.

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

