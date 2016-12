Musical und Live-Musik

Silvester ins Stadttheater Bielefeld

Bie­le­feld (la). Auch in die­sem Jahr kann der Jah­res­wech­sel wie­der im Thea­ter Bie­le­feld ge­fei­ert wer­den. Die Vor­stel­lun­gen im Thea­ter am Al­ten Markt sind be­reits aus­ver­kauft. Für das Mu­si­cal "Hoch­zeit mit Hin­der­nis­sen" im Stadt­thea­ter gibt es aber noch Rest­kar­ten – so­wohl für die Nach­mit­tags­vor­stel­lung um 17 Uhr als auch für die Vor­stel­lung um 21 Uhr. Nach der Spät­vor­stel­lung kön­nen die Be­su­cher mit Live-Mu­sik vom Kris­tin Shey Jazz Quar­tett in das neue Jahr tan­zen.

Hoch­zeit mit Hin­der­nis­sen ist das viel­leicht ver­rück­tes­te, schnellste und un­ter­halt­samste Mu­si­cal ü­ber­haupt, das mit Ohr­wurm­ga­ran­tie und bes­ter Laune je­den Zu­schauer vom Platz fe­gen wird. Fi­gu­ren ei­ner schrill-bun­ten Show im Stil der Zwan­zi­ger­jahre be­völ­kern das Wohn­zim­mer ei­nes Mu­si­cal-Fans und Ver­wir­run­gen rund um eine ge­plante Hoch­zeit neh­men ih­ren Lauf. Und dann sind da auch noch der schmie­rige La­tin-Lover Adolpho und ein stüm­per­haf­tes Gangs­ter-Duo, das sich in die Hoch­zeits­ge­sell­schaft ein­zu­schlei­chen ver­sucht. Die Folge sind Ver­wIr­run­gen, Ir­run­gen und Irr­witze – und die Au­gen blei­ben so oder so nicht tro­cken. Kar­ten gibt es an der Thea­ter- und Kon­zert­kas­se, Alt­städ­ter Kirch­straße 14 (Te­le­fon 0521/515454) so­wie ü­ber die In­ter­netseite "ww­w.­thea­ter-bie­le­feld.­de".

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

