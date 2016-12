Wir wollen Frieden auf der Erde

Adventliche Besinnung im Felix-Fechenbach-Berufskolleg

Kreis Lip­pe. Einen ein­drucks­vol­len letz­ten Schul­tag er­leb­ten die Schü­ler des Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­legs. Zur tra­di­tio­nel­len Be­sin­nung am Mor­gen des letz­ten Schul­ta­ges im Jahr 2016 wa­ren fast 400Schü­ler und Stu­die­rende im Fo­rum zu­sam­men­ge­kom­men, um sich auf die an­ste­hen­den Fest­tage ein­zu­stim­men. "Wir wol­len Frie­den auf der Er­de."- Un­ter die­sem Motto ge­stal­te­ten Schü­ler mit ih­ren Lehr­kräf­ten die Ver­an­stal­tung. In ei­ner Schwei­ge­mi­nute ge­dach­ten die An­we­sen­den der Op­fer des An­schla­ges in Ber­lin und de­ren An­gehö­ri­gen. Die Weih­nachts­ge­schichte wurde auf Deutsch, Ara­bisch, Dari, Spa­nisch und Ita­lie­nisch vor­ge­tra­gen. Im letz­ten Jahr erzähl­ten meh­rere Flücht­linge ü­ber Ihre be­schwer­li­che Reise und die Gründe ihre Hei­mat zu ver­las­sen. In die­sem Jahr spra­chen sie ü­ber ihre Er­fah­run­gen nach der Flucht, ihre In­te­gra­tion und ihre Wün­sche und Hoff­nun­gen.

Der Pro­jekt­chor trug be­sinn­li­che Lie­der, be­glei­tet von Gi­tar­ren, vor, aber auch alle zu­sam­men ge­kom­me­nen san­gen Weih­nachts­lie­der wie "Oh Du fröh­li­che" und "­Stille Nacht" ge­mein­sam. Ein Schü­ler der in­ter­na­tio­na­len För­der­klasse sang zu­dem auf Ara­bisch ü­ber das Leid in sei­nem Land. In Er­in­ne­rung ge­blie­ben ist der Satz ei­nes Flücht­lings, der Deutsch­land als freies Land ken­nen lern­te, in dem sich die Men­schen re­spek­tie­ren. Hoff­nungs­voll ver­ließen alle diese Stunde der Be­sin­nung um die Weih­nachts­tage im Kreise ih­rer Fa­mi­lie und Freunde zu ver­brin­gen.

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

