Sicherere Silvesternacht

Tipps, um Verletzungen durch Böller zu vermeiden

Kreis Lip­pe. Sil­ves­ter be­deu­tet für die Mit­ar­bei­ter des Ret­tungs­diens­tes der Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe re­gel­mäßig Hoch­be­trieb: All­jähr­lich er­lei­den in der letz­ten Nacht des Jah­res Tau­sende Men­schen in Deutsch­land Ver­bren­nun­gen, Au­gen­ver­let­zun­gen oder Gehör­schä­den, weil leicht­sin­nig oder un­ter Al­ko­ho­lein­fluss un­sach­gemäß mit Feu­er­werks­kör­pern han­tiert wird. Hat sich je­mand ver­letzt, kommt es dar­auf an, rich­tig und schnell zu rea­gie­ren, um Schlim­me­res zu ver­hin­dern.

Au­gen­ver­let­zun­gen wer­den oft durch einen zu ge­rin­gen Si­cher­heits­ab­stand ver­ur­sacht. Da­niel Fi­scher, Re­gio­nal­ver­bands­arzt des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter, rät: "Wenn Fremd­kör­per ins Auge ge­ra­ten, soll­ten Laien diese nicht selbst ent­fer­nen. Statt­des­sen muss die ver­letzte Per­son so­fort in eine Not­auf­nahme oder Ret­tungs­stelle ge­bracht oder der Ret­tungs­dienst alar­miert wer­den!" Als erste Maß­nah­men vor Ort soll­ten das be­trof­fene Auge mit ei­ner keim­freien Wund­auf­lage be­deckt und dann beide Au­gen vor­sich­tig mit ei­nem Tuch ver­bun­den wer­den. Fi­scher wei­ter: "Nur durch das Ver­bin­den bei­der Au­gen wird eine Ru­hig­stel­lung des ver­letz­ten Au­ges und da­mit eine Schmerz­lin­de­rung er­reicht." Zur Vor­sorge ra­ten die Jo­han­ni­ter, nicht nur den auf der Ver­pa­ckung an­ge­ge­be­nen Si­cher­heits­ab­stand beim Zün­den un­be­dingt ein­zu­hal­ten, son­dern am bes­ten eine Schutz­brille zu tra­gen. Auch die Oh­ren sind bei der Sil­ves­ter­knal­le­rei ge­fähr­det. Die beste Vor­beu­gung bie­ten hier Ohr­stöp­sel. Fi­scher warnt: "­Sil­ves­ter­böl­ler er­rei­chen eine Laut­stärke von bis zu 175 De­zi­bel. Das ist lau­ter als ein Press­luft­ham­mer. Der hohe Schall­druck kann ein Knall­trauma aus­lö­sen und zu ei­ner Schä­di­gung des In­ne­nohrs führen. Die Folge ist Schwer­hö­rig­keit in den ers­ten Stun­den oder Ta­gen. Schlimms­ten­falls bleibt das Gehör ein Le­ben lang ge­schä­dig­t." Zu den häu­figs­ten Ver­let­zun­gen zu Sil­ves­ter zählen Ver­bren­nun­gen und an­dere Ver­let­zun­gen an den Hän­den bis zum Ver­lust von Fin­gern. Diese wer­den meist ver­ur­sacht durch zu frühe Ex­plo­sio­nen oder weil Feu­er­werks­kör­per mit be­reits bren­nen­der Lunte zu lange in der Hand ge­hal­ten wer­den – lei­der eine ge­rade bei Ju­gend­li­chen be­liebte Mut­pro­be. Fi­scher rät da­her: "­Brand­wun­den soll­ten al­len­falls kurz mit Lei­tungs­was­ser – auf kei­nen Fall mit Eis oder Schnee – gekühlt wer­den. Pu­der oder Sal­ben gehören eben­falls nicht auf of­fene Wun­den. Bei schwe­re­ren Ver­let­zun­gen so­fort un­ter der Ruf­num­mer 112 den Ret­tungs­dienst alar­mie­ren!" Da­mit es gar nicht erst zu ei­nem Un­fall kommt, hier die wich­tigs­ten Tipps für eine si­chere Sil­ves­ter­knal­le­rei: Nur ge­prüf­tes Feu­er­werk kau­fen (s. Hin­weis der Bun­des­an­stalt für Ma­te­ri­al­for­schung und -prü­fung auf der Ver­pa­ckung). Vor dem Zün­den sorg­fäl­tig die Ge­brauchs­an­wei­sung le­sen. Feu­er­werk nur im Freien ab­bren­nen, nie in ge­schlos­se­nen Räu­men. Feu­er­werks­kör­per nie län­ger als nötig in der Hand hal­ten. Nach dem Anzün­den den vor­ge­ge­be­nen Si­cher­heits­ab­stand ein­hal­ten. Nie­mals auf Men­schen, Tie­re, Ge­bäude oder Fahr­zeuge zie­len. Kin­der nie al­leine mit Feu­er­werk han­tie­ren las­sen. Klei­nere Kin­der auch beim Zün­den von Knall­erb­sen oder Ähn­li­ches be­auf­sich­ti­gen. Nie ver­su­chen, Feu­er­werks­kör­per, die beim ers­ten Ver­such nicht ge­zün­det ha­ben, ein zwei­tes Mal an­zu­zün­den - die Ge­fahr, dass es da­bei in der Hand zu ei­ner Ex­plo­sion kommt, ist sehr hoch. Keine Blind­gän­ger auf­sam­meln, sie kön­nen im­mer noch ex­plo­die­ren

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

Drucken | Versenden