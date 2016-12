Kulturpreis gewonnen

Sonderzugfahrt und "großer Bahnhof" der Landeseisenbahn

Kreis Lip­pe/­Barn­trup. Mit ü­ber 100 ge­la­de­nen Gäs­ten fuhr ge­rade ein fest­lich ge­schmück­ter Son­der­zug der Lan­des­ei­sen­bahn Lippe durch das Ex­ter­tal. Mit da­bei war auch der il­lu­mi­nierte Ju­gend­wag­gon, Deutsch­lands ein­zi­ger mo­bi­ler Ju­gend­raum auf Schie­nen. Die In­itia­tive "Ju­gend un­ter Dampf" der nordlip­pi­schen Mu­se­um­sei­sen­bahn­freunde hatte zu­sam­men mit dem Büro al­berts.ar­chi­tek­ten aus Bie­le­feld Sen­ne­stadt im No­vem­ber den "­Deut­schen Kul­tur­för­der­preis der Wirt­schaft" so­wie den "OWL-Kul­tur­för­der­preis" ge­won­nen. Das wurde nun ge­mein­sam mit vie­len Eh­ren­gäs­ten und Ver­tre­tern aus Wirt­schaft, Po­li­tik und Ver­wal­tung ge­fei­ert. Im mit För­der­mit­teln um­ge­bau­ten und stim­mungs­voll ar­ran­gier­ten Bahn­hof Al­ver­dis­sen be­grüßte Bür­ger­meis­ter Schell die Gäste und wür­digte das eh­ren­amt­li­che En­ga­ge­ment des Ver­eins. Schirm­herr Dr. Axel Leh­mann, als Land­rat auch Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Ver­kehrs­be­triebe Ex­ter­tal (V­BE), lobte die nach­hal­tige Kul­tu­r­ar­beit und konnte zu­dem eine Spende in Höhe von 12.500 Euro für die Auf­ar­bei­tung der Dampf­lok Lip­per­land aus dem Kreis­haus­halt ver­mel­den. Die VBE-Ge­schäfts­füh­rer Sven Oehl­mann gab eben­falls eine be­acht­li­che Un­ter­stüt­zung des Dampf­lok­pro­jekts be­kannt. Be­reits bei der gemäch­li­chen An­reise wurde fai­rer Kaf­fee und Or­gan­gen­saft so­wie re­gio­nale Spe­zia­litäten aus­ge­schenkt. Land­rat Leh­mann wür­digte die­ses be­wusste En­ga­ge­ment hierzu pas­send mit ei­nem Prä­sent­korb mit fai­ren Le­cke­reien für die Ver­eins­mit­glie­der. Die Ida und Ri­chard Ka­se­low­sky-Stif­tung aus Bie­le­feld, die be­reits seit 2002 ver­schie­dene Pro­jekte des Ei­sen­bahn­ver­eins un­ter­stützt, wird sich nun auch in der "Werk­statt der Ent­de­ckun­gen" en­ga­gie­ren. Seit Ok­to­ber ar­bei­ten bei die­sem Pro­jekt acht Schü­ler in der VBE-Werk­statt mit dem Schwer­punkt Me­tall­ver­ar­bei­tung. "Hier wird in­no­va­tiv dem Fach­kräf­teman­gel ent­ge­gen­ge­wirk­t", bestätigte MdL Jür­gen Berg­hahn. Im Blick auf den weih­nacht­lich de­ko­rier­ten Wa­gen­park stellte MdL Wal­ter Kern eine ge­mein­same "LEL-Son­der­zug­fahr­t" in die Lan­des­haupt­stadt nach Düs­sel­dorf in Aus­sicht. Ab­sch­ließend be­dankte sich Thors­ten Förs­ter­ling vom Büro al­berts.ar­chi­tek­ten für das En­ga­ge­ment der Part­ner, För­de­rer und im Be­son­de­ren der Ver­eins­mit­glie­der, die "so man­che ver­rückte Idee mit­ge­tra­gen ha­ben und so zu­kunfts­ge­wandt agie­ren."

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

