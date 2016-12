Kontrollen im Einzelhandel

Vorschriften beim Feuerwerksverkauf werden überprüft

Kreis Lip­pe. Ra­ke­ten und Böl­ler gehören für viele Men­schen in Ost­west­fa­len-Lippe fest zum Jah­res­wech­sel. Der dies­jäh­rige Feu­er­werks­ver­kauf be­ginnt am 29. De­zem­ber und en­det am 31. De­zem­ber 2016. Die Fach­be­am­ten der Be­zirks­re­gie­rung wer­den wie­der in­ten­sive Kon­trol­len für einen si­che­ren Ver­kauf des Sil­ves­ter­feu­er­werks im Ein­zel­han­del di­rekt vor Ort durch­führen.

Zum Schutz der Be­schäf­tig­ten und Kun­den sind der Ver­kauf und die La­ge­rung in den Ge­schäf­ten ge­setz­lich ge­re­gelt. Be­stimmte Höchst­men­gen dür­fen nicht ü­ber­schrit­ten wer­den. Nur zu­ge­las­sene Feu­er­werks­kör­per dür­fen in den Han­del ge­lan­gen. Sie sind ent­we­der mit dem CE-Zei­chen und ei­ner Re­gis­trier­num­mer oder mit der BAM- Zu­las­sung ge­kenn­zeich­net. Der Ver­kauf von Feu­er­werks­kör­pern muss zu­vor der Be­zirks­re­gie­rung schrift­lich an­ge­zeigt wer­den. Da in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wie­der­holt Ver­stöße ge­gen ge­setz­li­che Be­stim­mun­gen fest­ge­stellt wur­den, prü­fen die Mit­ar­bei­ter der Be­zirks­re­gie­rung ins­be­son­de­re, ob die Ver­pa­ckung kor­rekt ge­kenn­zeich­net und un­be­schä­digt ist. Wei­ter­hin wer­den die höchst­zuläs­si­gen La­ger­men­gen und die La­ger­be­din­gun­gen wie Frei­hal­ten von Flucht­we­gen und Brand­schutz­maß­nah­men ü­ber­prüft. Bei gra­vie­ren­den Ver­stößen ge­gen die ge­setz­li­chen Be­stim­mun­gen dro­hen den Händ­lern emp­find­li­che Buß­gel­der. Für das Sil­ves­ter­feu­er­werk wer­den Feu­er­werks­kör­per der Ka­te­go­rie 2 und der Ka­te­go­rie 1 an­ge­bo­ten. Feu­er­werks­kör­per der Ka­te­go­rie 2 dür­fen nur an Er­wach­sene ver­kauft und nur von Er­wach­se­nen ab­ge­brannt wer­den. Zu den Feu­er­werks­kör­pern der Ka­te­go­rie 1 gehören bei­spiels­weise Knall­erb­sen, Knal­ler­hits, Knall­teu­fel oder Sil­ber­re­gen. Diese dür­fen nicht an Ju­gend­li­che un­ter zwölf Jah­ren ver­kauft wer­den. El­tern soll­ten ihre Kin­der diese "Knal­ler" aber si­cher­heits­hal­ber nicht ohne Auf­sicht durch Er­wach­sene ab­bren­nen las­sen. Ge­ne­rell gilt: Die Sil­ves­ter­knal­le­rei ist im­mer auch ge­fähr­lich, denn Ra­ke­ten, Böl­ler und Knal­ler sind py­ro­tech­ni­sche Ge­genstän­de, die ex­plo­si­ons­ge­fähr­li­che Stoffe ent­hal­ten. Bei Feu­er­werk der Ka­te­go­rie 2 ist in der Re­gel ein Si­cher­heits­ab­stand von min­des­tens acht Me­tern ein­zu­hal­ten. Da­mit die Freude am Feu­er­werk nicht ge­trübt wird, soll­ten Ver­brau­cher vor Ge­brauch un­be­dingt die Ge­brauchs­an­lei­tung le­sen und die Warn­hin­weise be­ach­ten.

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

