Jugendmedienworkshop - Abgeordnete muntert zu Bewerbungen auf

Kreis Lip­pe/­Ber­lin. Vom 5. Bis 11. März 2017 wird, mitt­ler­weile zum vier­zehn­ten Mal, der Ju­gend­me­dien­work­shop im Deut­schen Bun­des­tag statt­fin­den. Die Ver­an­stal­tung wen­det sich an junge Men­schen, die ein be­son­de­res In­ter­esse an Jour­na­lis­mus, Me­dien und Po­li­tik ha­ben. Ver­an­stal­ter sind ne­ben dem Deut­schen Bun­des­tag auch in die­sem Jahr die Bun­des­zen­trale für po­li­ti­sche Bil­dung so­wie die Ju­gend­presse Deutsch­land.

"Eine Wo­che lang wer­den die Ju­gend­li­chen hin­ter die Ku­lis­sen des par­la­men­ta­ri­schen und me­dia­len Ge­sche­hens in der Haupt­stadt bli­cken. Sie hos­pi­tie­ren in Re­dak­tio­nen, ler­nen Haupt­stadt-Jour­na­lis­ten ken­nen, dis­ku­tie­ren mit Ab­ge­ord­ne­ten al­ler Frak­tio­nen, be­su­chen Ple­nar­sit­zun­gen im Deut­schen Bun­des­tag und er­stel­len eine ei­gene Zei­tung. Das ist ein tol­les An­ge­bot. Und ich würde mich freu­en, wenn un­sere Re­gion auch ver­tre­ten wird, " er­mun­tert der hei­mi­sche Ab­ge­ord­nete Chris­tian Haase zum Mit­ma­chen. "­Glau­bens­fra­gen? – Re­li­gion und Ge­sell­schaft heu­te" lau­tet der Ti­tel der Ver­an­stal­tung. Das Thema wird in der Ge­sell­schaft kon­tro­vers dis­ku­tiert. Ihr Selbst­ver­ständ­nis wird oft ü­ber­holt in Frage ge­stellt. Die Ju­gend­li­chen wer­den sich da­mit be­schäf­ti­gen, was wir un­ter ei­ner "­deut­schen Kul­tur" ver­ste­hen, von wel­chen Leit­ge­dan­ken und Wer­ten sie ge­prägt ist, wel­chen Stel­len­wert der Glaube hat und wel­che Mög­lich­kei­ten die viel­fäl­ti­gen Re­li­gio­nen in der heu­ti­gen Ge­sell­schaft bie­ten. Be­wer­ben kön­nen sich in­ter­es­sierte Ju­gend­li­che im Al­ter zwi­schen 16 und 20 Jah­ren mit ei­nem jour­na­lis­ti­schen Bei­trag zum Thema des Work­shops. Ein­ge­reicht wer­den kön­nen Ar­ti­kel, Vi­deo-/Au­dio­bei­träge oder Fo­to­ar­bei­ten. Nähere In­for­ma­tio­nen zum Work­shop und den Be­wer­bungs­be­din­gun­gen fin­den sich auf der Ho­me­page htt­p://ww­w.ju­gend­pres­se.­de/­bun­des­tag. Be­wer­bungs­schluss ist der 8. Ja­nuar 2017.

vom 28.12.2016 | Ausgabe-Nr. 52A

Drucken | Versenden