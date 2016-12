Der Dreh mit dem Grießbrei

Leopoldshöher spielt die Hauptrolle in einem Märchenfilm der ARD

Kreis Lippe (n­r). Von ei­nem der aus­zog ... so be­gin­nen doch nur Mär­chen. Oder bei­na­he. Manch­mal fin­den sich die, die aus­zie­hen, aber tatsäch­lich im Mär­chen wie­der – so wie Björn Ing­mar Bös­ke, der im Schla­raf­fen­land ge­lan­det ist. Rein be­ruf­lich al­ler­dings. Und er musste kämp­fen – mit je­der Menge Grieß, sauer ge­wor­de­ner Milch und mas­sen­haft Dreck.

Der 25-jäh­rige Schau­spiel­stu­dent aus Leo­polds­höhe spielt in der Ei­gen­pro­duk­tion des Hes­si­schen Rund­funks "Das Mär­chen vom Schla­raf­fen­lan­d" aus der ARD-Reihe "­Sechs auf einen Streich" die am 26. De­zem­ber um 13.35 in der ARD aus­ge­strahlt wird mit. "Ei­gent­lich kann ich das noch gar nicht glau­ben", erzählt der junge Schau­spie­ler. "Es ist so sur­real, dass ich tatsäch­lich bei ei­nem Dreh da­bei war." Nur da­bei? Wohl kaum, ist er doch ei­ner der bei­den Haupt­dar­stel­ler in der Pro­duk­tion un­ter der Re­gie von Cars­ten Fie­be­ler. Zu viel sei nicht ver­ra­ten: Pauls (B­jörn Ing­mar Bös­ke) Le­ben ist ge­prägt von Hun­ger und har­ter Ar­beit. Seine Schwes­ter ist krank und bräuchte drin­gend Me­di­zin. Als Paul mit ihr in die Stadt zieht, um Rei­sig zu ver­kau­fen, tref­fen sie auf den fah­ren­den Gauk­ler "­Meis­ter Feu­er­stein", der ih­nen die Weg­be­schrei­bung ins Schla­raf­fen­land ver­kau­fen will. Paul gibt das ein­zi­ge, was die Fa­mi­lie noch hat: die Zie­ge. Doch so ein­fach soll es nicht wer­den, bis er vor der Grieß­brei­mauer steht und sich hin­durch es­sen muss. Im Schla­raf­fen­land trifft er Pra­lina (Klara Deutsch­mann) und beide ver­lie­ben sich in­ein­an­der. Aber ob da­mit al­les gut wird? Nähe­res will der Schau­spie­ler natür­lich nicht ver­ra­ten, denn schließ­lich läuft der Mär­chen­film schon am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag ü­ber die Bild­schir­me. Ab­ge­dreht wurde der Film be­reits letz­tes Jahr in Hes­sen. "­Der Zeit­plan für den Dreh war denk­bar eng ge­steck­t", erzählt Björn Ing­mar Bös­ke. "Wir hat­ten 18 Dreh­ta­ge. Da­von sind die Sze­nen in der Re­al­welt in Schlitz und Fulda ge­dreht wor­den. 60 Pro­zent des Drehs wa­ren dann aber im Stu­dio vor Blue­s­creen." Span­nend war es al­le­mal, ver­rät er und denkt da­bei an die Auf­nah­men, bei de­nen er in ei­ner Kor­sage am Seil hän­gen oder als er sich durch Un­men­gen an Grieß­brei es­sen muss­te. Klingt ein biss­chen so, als wäre die Mauer am Set zum Schla­raf­fen­land tatsäch­lich aus Grieß­brei ge­we­sen ... "War sie auch", lacht er. "Je­den­falls die Röhre, in der ich ge­steckt ha­be. Grieß­brei li­ter­wei­se. Le­cker war er auch. Da­bei wur­den im Vor­feld be­stimmt zehn ver­schie­dene Sor­ten aus­pro­biert – nicht nach Ge­schmack, son­dern nach Aus­se­hen für die Auf­nah­men." Und das Es­sen im Schla­raf­fen­land? "­Zum größten Teil echt. Nur für den Wurst­baum wurde ge­schum­mel­t", schmun­zelt er. "Ich bin Ve­ge­ta­rier und habe des­halb ve­ge­ta­ri­sche Wurst vom Baum ge­ges­sen." Mit Dreck musste er auch kämp­fen – oder bes­ser: ihn er­tra­gen. "Ich hatte vier Va­ri­an­ten mei­nes Out­fits", erzählt er. "Ein sau­be­res – für den An­fang des Films, ein et­was an­ge­staub­tes, ein noch et­was schmut­zi­ge­res und ein völ­lig ver­dreck­tes. Und je­den Tag in der Maske musste ich natür­lich Dreck in die Haare und un­ter die Fin­gernä­gel be­kom­men. Das war der leichte Part der Ar­beit. Schwie­ri­ger war es vor dem Blue­s­creen zu ar­bei­ten und Dinge zu fo­kus­sie­ren, die nicht da wa­ren. Für be­stimmte Auf­nah­men musste es viele ver­schie­dene Ein­stel­lun­gen ge­ben, die später zu­sam­men­ge­fügt wur­den. Viel Auf­wand für eine je­weils kurze Sze­ne, der sich aber für den Zu­schauer zum Stau­nen lohnt. So von un­ge­fähr kommt es natür­lich nicht, dass der Leo­polds­höher beim Film ge­lan­det ist. Er stu­diert zur Zeit in Pots­dam Schau­spiel, steht kurz vor dem Ab­schluss und möchte so­wohl auf Büh­nen ste­hen, als auch in Fil­men mit­wir­ken. Be­reits während der Schul­zeit hat er auf der Bühne ge­stan­den und in ei­nem Aus­lands­jahr in Nor­we­gen Schau­spiel als Fach be­legt. Letzt­end­lich war es dann das Thea­ter­jahr im "­Thea­ter To­tal" in Bo­chum, das ihn dazu be­wo­gen hat, Schau­spiel zu stu­die­ren. Das al­lein bringt natür­lich keine Hauptrolle mit sich. "Ein Cas­ting gehört im­mer da­zu. Heute geht das erst ü­ber ein e-Cas­ting", sagt er. "­Man be­kommt eine Szene zu­ge­wie­sen, die man dann sel­ber ab­dre­hen und ans Stu­dio schi­cken muss. Im Falle von "Das Mär­chen vom Schla­raf­fen­lan­d" bin ich dann schließ­lich zu ei­nem wei­te­ren Cas­ting ein­ge­la­den wor­den, um zu se­hen, ob die Che­mie mit Klara Deutsch­mann stimmt, die ja die an­dere Hauptrolle hat." Passte al­les – auch mit den an­de­ren Dar­stel­lern wie Heikko Deutsch­mann, Ju­dith En­gel, Ma­ria Matsch­ke, Uwe Och­sen­knecht, Fried­rich Liech­ten­stein oder Flo­rian Wün­sche. "Nur ge­gen Ende der Dreh­ar­bei­ten ha­ben mich alle ge­mie­den", lacht er wie­der. "Das lag an der sauer ge­wor­de­nen Milch im Grieß­brei, den ich ja stän­dig an den Kla­mot­ten ha­ben muss­te. Habe ge­wöh­nungs­be­dürf­tig ge­ro­chen, aber man konnte es aus­hal­ten." Aber da­von be­kommt man als Zu­schauer vor dem Bild­schirm ja nichts mit, son­dern kann sich ganz auf die Fi­gu­ren, die Hand­lung und das opu­lente Set kon­zen­trie­ren – wenn man am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag um 13.35 Uhr das Erste Pro­gramm ein­schal­tet.

vom 24.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden