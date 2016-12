Jahr mit Licht und Schatten

Landwirte blicken mit gemischten Gefühlen auf 2016 zurück

Kreis Lip­pe. "2016 war ein Jahr mit Licht und Schat­ten." Der Vor­sit­zende des Lip­pi­schen Land­wirt­schaft­li­chen Haupt­ver­eins Die­ter Ha­ge­dorn blickt mit ge­misch­ten Ge­fühlen auf das zu Ende ge­hende Jahr. "Hin­sicht­lich der Ernte war es manch­mal schwie­rig, aber es war kein wirk­lich schlech­tes Ern­te­jahr." Doch die Preise und da­mit die wirt­schaft­li­che Si­tua­tion auf den Hö­fen seien an­ge­spannt, vor al­lem bei den Milch­bau­ern. Hinzu kä­men die im­mer stren­ger wer­den­den Auf­la­gen und An­for­de­run­gen.

Wie war das Ern­te­jahr? Wit­te­rungs­mäßig zeigte es sich sehr un­ge­wöhn­lich. Teil­weise schwie­rige Ern­te­be­din­gun­gen, un­ter­durch­schnitt­li­che Ern­te­er­geb­nisse und nicht zu­frie­den­stel­len­den Prei­sen präg­ten das Jahr. Be­son­ders beim Ge­treide und Raps, aber auch später bei den Kar­tof­feln und beim Mais fie­len die Er­geb­nisse eher mäßig aus, zum Teil mit schlech­ten Qua­litäten. Die Zuckerrü­ben er­ga­ben eine durch­schnitt­li­che Ern­te, aber gute Zucker­ge­hal­te. Wei­ter seien die Preise im Acker­bau nicht aus­rei­chend. "­Die Ern­ten in der Ukrai­ne, Russ­land und den USA wa­ren gut, al­ler­dings nicht in Deutsch­lan­d", be­grün­det Ha­ge­dorn. Da­her sei der Ge­trei­de­preis nied­rig. "­Große Sor­gen be­rei­ten uns die Milch­bau­ern", so der Vor­sit­zen­de. "­Die lang an­hal­ten­den ex­trem nied­ri­gen Milch­preise der letz­ten zwei Jahre ma­chen den Mil­cher­zeu­gern enorm zu schaf­fen." Die wirt­schaft­li­che Si­tua­tion auf den Hö­fen bleibe trotz des sich ab­zeich­nen­den Auf­wärt­strends am Markt sehr an­ge­spannt. Lei­der habe sich für man­che Höfe die Si­tua­tion im Ver­gleich zum Vor­jahr noch­mals ver­schärft. Bes­sere Preise seien bit­ter nötig, um die ge­wal­ti­gen Löcher zu stop­fen. Mitt­ler­weile wür­den sich al­ler­dings die Preise nach dem ka­ta­stro­pha­len Tief im Som­mer et­was er­ho­len. Die Gründe für eine Trend­wende am Milch­markt sieht der Vor­sit­zende ins­be­son­dere in ei­ner so­li­den glo­ba­len Nach­frage und ei­ner ge­rin­ge­ren Milch­men­ge. Die Schwei­ne­hal­ter konn­ten in die­sem Jahr nach ei­ner lan­gen Durst­stre­cke end­lich bes­se­re, nicht ho­he, aber or­dent­li­che Preise ver­bu­chen. "­Der­zeit ist al­ler­dings wie­der Ernüch­te­rung ein­ge­kehr­t", be­rich­tet Ha­ge­dorn. Die Preise seien vor Weih­nach­ten dras­tisch ge­fal­le­nen. Für den Vor­sit­zen­den sei diese Tal­fahrt ü­ber­ra­schend und nicht markt­ge­recht. Dass die Land­wirt­schaft für höhere Tier­schutz-Stan­dards ste­he, habe sie bei­spiels­weise mit der In­itia­tive Tier­wohl be­wie­sen. Zum Hin­ter­grund: "­Bei der In­itia­tive woll­ten mehr Land­wirte mit­ma­chen als er­war­tet, das Geld reichte aber nur für die Hälfte der An­trags­stel­ler", er­klärt Ha­ge­dorn. "­Die Markt­be­tei­lig­ten ha­ben sich nun in die­sem Jahr ge­ei­nigt, dass die In­itia­tive Tier­wohl für 2018 bis 2020 mit mehr Geld aus­ge­stat­tet wird und die ü­ber 2.000 war­ten­den Schwei­ne­hal­ter auch an der In­itia­tive Tier­wohl teil­neh­men kön­nen." Bei der In­itia­tive be­kommt der Land­wirt einen Kos­ten­aus­gleich für Maß­nah­men, die ü­ber das ge­setz­li­che Maß hin­aus­ge­hen wie mehr Platz, größere Fens­ter und mehr Le­bens­qua­lität für ihre Tie­re. "2016 war für uns auch ein nach­denk­li­ches Jahr", so der Vor­sit­zen­de. Die Ent­frem­dung von der Land­wirt­schaft sei größer ge­wor­den. "Dafür müs­sen wir Bau­ern Ver­ständ­nis auf­brin­gen." Der Be­rufs­stand er­ar­bei­tete eine In­itia­tive für mehr Nach­hal­tig­keit in der Land­wirt­schaft. Diese "Of­fen­sive Nach­hal­tig­keit" sei eine Re­fle­xion des ge­sell­schaft­li­chen Um­felds. Sie solle mög­li­che Emp­feh­lun­gen für die Land­wirt­schaft ge­ben. "­Diese wer­den in den kom­men­den Mo­na­ten im Be­rufs­stand in den De­tails dis­ku­tier­t", un­ter­streicht Ha­ge­dorn. Es gehe hier um die Fra­gen: Wo sind wir auf dem rich­ti­gen Kurs, was müs­sen wir wei­ter aus­bau­en? Wo ist lang­fris­tig eine Kurs­kor­rek­tur not­wen­dig? Wo müs­sen wir kurz­fris­tig ak­tiv wer­den? "Wir er­hof­fen uns da­durch mehr wech­sel­sei­ti­ges Ver­ständ­nis zwi­schen den Bau­ern­fa­mi­lien und der Be­völ­ke­rung", er­läu­tert der Vor­sit­zende und ver­deut­licht. "Wir sind of­fen für Ver­än­de­run­gen, aber sie müs­sen be­zahl­bar sein." Denn die Bau­ern müss­ten auch Geld ver­die­nen, um le­ben zu kön­nen. Außer­dem möchte der Be­rufs­stand mit der Kam­pa­gne "Wir ma­chen Land­wirt­schaft – mit rich­tig viel Herz!" wei­ter­hin für die Land­wirt­schaft wer­ben. Sie ist im Früh­jahr ge­st­ar­tet. Mit Groß­pla­ka­ten, Auf­kle­bern wie auf Rü­ben­fahr­zeu­gen, Bus­wer­bung, Ki­nos­pot, aber auch Ak­tio­nen wie den Tag der Land­wirt­schaft in Lage ha­ben die Land­wirte ü­ber ihre Ar­beit in­for­miert und möch­ten dies auch wei­ter tun. Für 2017 hofft der Vor­sit­zende auf mehr Licht als Schat­ten und schaut mit vor­sich­ti­gem Op­ti­mis­mus in das neue Jahr. "In den kom­men­den Mo­na­ten hof­fen wir ein we­nig Luft ho­len zu kön­nen. Wir wün­schen uns eine län­ger an­hal­tende Preis­er­ho­lung an den Märk­ten und zwar für alle Be­triebs­zei­ge", so Ha­ge­dorn. Doch die Land­wirt­schaft stehe wei­her­hin vor große Her­aus­for­de­run­gen. "Für die Zu­kunft wün­schen wir uns Rah­men­be­din­gun­gen, die ins­be­son­dere den jun­gen Leu­ten Mut ma­chen, Bauer zu wer­den", un­ter­streicht der Vor­sit­zen­de, "­denn wir ha­ben einen wirk­lich schö­nen Be­ruf."

