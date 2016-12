Große Silvesterparty

Drei Tanzflächen in der Stadthalle

Det­mold. Auch in die­sem Jahr steigt in der Det­mol­der Stadt­halle eine große Sil­ves­ter-Par­ty. Am Sams­tag, 31. De­zem­ber, wird der Jah­res­aus­klang zu den Chart­brea­kern aus vier Jahr­zehn­ten auf drei Tanz­flächen ge­fei­ert. Los geht es um 20 Uhr. Zur Be­grüßung er­hal­ten alle Gäste ein Glas Sekt.

Im Großen Fest­saal, tanzt man zum Bes­ten aus Par­ty, Dis­co, Rock und Pop der letz­ten 30 Jahre bis hin zu ak­tu­el­len Hits. Oben im klei­nen Fest­saal gibt es den Fox- und Schla­ger­be­reich. Die dritte Tanz­fläche bie­tet Funk, Disco und House aus vier Jahr­zehn­ten. Kleine Snacks hält das Eve­rent-Ca­te­ring-Team be­reit, ebenso wie Sil­ves­ter-Cock­tails und le­ckere Long­drink­s­pe­zia­litäten. Tickets zu die­ser Ver­an­stal­tung gibt es im Vor­ver­kauf für 19 Euro bei "Lippe Ak­tu­ell", Wes­ter­feld­straße 10 oder on­line auf "ww­w.­su­wa.­de". An der Abend­kasse kos­tet der Ein­tritt 23 Eu­ro.

vom 24.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51B

