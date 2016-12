Gemeinsamer Forstleiter

Bad Sal­zu­flen/­Kreis Lip­pe. Die Städte Lem­go, Horn-Bad Mein­berg und Bad Sal­zu­flen be­schrei­ten zukünf­tig im Forst­we­sen ge­mein­same We­ge. In­ner­halb der kom­men­den drei Jahre ge­hen die Forst­be­am­ten al­ler drei Städte in den Ru­he­stand. Dies neh­men die Ver­ant­wort­li­chen zum An­lass, im Rah­men der in­ter­kom­mu­na­len Zu­sam­men­ar­beit eine Ver­ein­ba­rung ü­ber eine ge­mein­same Be­triebs­lei­tung im Forst­we­sen zu tref­fen. Um die Be­wirt­schaf­tung der drei Stadt­wäl­der soll sich mit­tel­fris­tig ein ge­mein­sa­mer Forst­be­am­ter küm­mern. Mög­lich wird dies durch Syn­er­gien bei der ge­mein­sa­men Holz­ver­mark­tung, bei ge­mein­sa­men Auf­trags­ver­ga­ben und nicht zu­letzt auf­grund der im­mer mo­der­ne­ren Ver­wal­tung der Wäl­der.. Ver­trag­lich ge­re­gelt wird die Zu­sam­men­ar­beit durch eine so­ge­nannte öf­fent­lich-recht­li­che Ver­ein­ba­rung. Vor­aus­sicht­lich zum Jah­res­be­ginn 2017 wird ein neuer Förs­ter zunächst in Bad Sal­zu­flen seine Ar­beit auf­neh­men. Die Kan­di­da­ten­aus­wahl er­folgte be­reits durch alle drei Städte ge­mein­sam. Je­weils sechs Mo­nate be­vor die der­zei­ti­gen Stel­len­in­ha­ber aus Horn-Bad Mein­berg und Lemgo in den Ru­he­stand ge­hen, er­folgt die Ein­ar­bei­tung und Ü­ber­nahme der Auf­ga­ben durch den bei der Stadt Bad Sal­zu­flen be­schäf­tig­ten Förs­ter. Nach er­folg­ter kom­plet­ter Ü­ber­nahme der Auf­ga­ben, tei­len sich die drei Städte die Per­so­nal- und Sach­kos­ten. Lemgo ü­ber­nimmt 40 Pro­zent der Aus­ga­ben, Horn-Bad Mein­berg und Bad Sal­zu­flen je­weils 30 Pro­zent.

vom 24.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51B

