Weihnachtstraum sichern

Sperrun g der Zufahrtsbereiche bis zum 30. Dezember

Bad Sal­zu­flen. Auf­grund der Er­eig­nisse auf dem Ber­li­ner Weih­nachts­markt am 19. De­zem­ber hat die Stadt Bad Sal­zu­flen ge­mein­sam Po­li­zei und Feu­er­wehr Maß­nah­men zur Er­höhung der Si­cher­heit auf dem Bad Sal­zu­fler Weih­nachts­traum ab­ge­stimmt. Im Zeit­raum vom 20. De­zem­ber bis 30. De­zem­ber wer­den alle Zu­fahr­ten zum Ver­an­stal­tungs­be­reich täg­lich in der Zeit von 17 bis 21.15 Uhr durch Fahr­zeuge der Feu­er­wehr und des Bau­be­triebs­ho­fes voll ge­sperrt. Am 24. De­zem­ber (Hei­ligabend) gilt die Sper­rung in der Zeit von 10 bis 14.15 Uhr. Durch die Maß­nah­men wird si­cher­ge­stellt, dass Ret­tungs­fahr­zeuge den Ver­an­stal­tungs­be­reich je­der­zeit wei­ter­hin er­rei­chen kön­nen. Für alle ü­b­ri­gen Fahr­zeuge ist das Be­fah­ren des Ver­an­stal­tungs­be­rei­ches in­ner­halb die­ser Zeit nicht mehr mög­lich. Die Po­li­zei wird zu­dem ver­stärkt Prä­senz auf dem Weih­nachts­markt zei-gen.

An­lie­ger die von der Sper­rung be­trof­fen sind, wer­den ge­be­ten, ihre Fahr­zeuge während der Sperr­zei­ten außer­halb des Ver­an­stal­tungs­be­rei­ches zu par­ken und wenn mög­lich ihre Lie­fe­ran­ten ent­spre­chend auf die Fahr­zeit­be­schrän­kun­gen hin­zu­wei­sen. Dies gilt ins­be­son­dere für den ört­li­chen Ein­zel­han­del und die Ga­stro­no­mie. Die LKW- La­de­zo­nen im Be­reich der Bis­marck­straße / Ro­on­straße, in der Os­ter­straße, Am Her­for­der Tor und in der Damm­straße ste­hen Lie­fer­fahr- zeu­gen während der Sperr­zei­ten wei­ter­hin zur Ver­fü­gung. Alle um­lie­gen­den Park­plätze und Park­häu­ser ste­hen selbst­ver­ständ­lich den Be­su­chern des Weih­nachts­mark­tes wei­ter­hin zur Ver­fü­gung.

vom 24.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden