Vorführungen in neuem Glanz

Advents-Schauturnen des TuS Lockhausen begeisterte

Lock­hau­sen. Ein­mal im Jahr, kurz vor Weih­nach­ten, er­strahlt die große Sport­halle des Schul­zen­trums Werl-Aspe in be­son­de­rem Glanz. Denn die Tur­n­ab­tei­lung des TuS scheute aber­mals keine Kos­ten und Mühen, um den Ver­eins­mit­glie­dern und In­ter­es­sier­ten einen ab­wechs­lungs­rei­chen Nach­mit­tag zu be­rei­ten – mit Er­folg. Die Tribüne war voll be­setzt und auch das Par­kett war mit ü­ber 150 Ak­ti­ven je­der Al­ter­sklasse und 17 Ü­bungs­lei­tern bes­tens aus­ge­las­tet. Ins­ge­samt 15 ver­schie­dene Auf­führun­gen prä­sen­tier­ten die fünf ver­schie­de­nen Turn­grup­pen der Ab­tei­lung, bei de­nen es an Viel­falt nicht man­gel­te. Seien es die "­Mini Mäu­se" mit ih­rem Maja-Tanz oder die Leis­tungs­tur­ne­rin­nen mit Akro­ba­tik ne­ben und auf dem Pferd, der Ge­schmack ei­nes je­den wurde ge­trof­fen. Zu­sätz­lich be­geis­terte die erst­ma­lig in­stal­lierte Licht­an­la­ge, so dass die Vor­führun­gen in ganz neuem Glanz er­strahl­ten. Durch das mu­si­ka­li­sche Pot­pourri und das Er­schei­nen des Ni­ko­lau­ses stimmte sich der TuS Lock­hau­sen ge­mein­sam mit sei­nen Freun­den und Mit­glie­dern beim Schau­tur­nen auf das Weih­nachts­fest ein. Nicht zu gu­ter Letzt hal­fen da­bei die le­cke­ren und selbst­ge­ba­cke­nen Weih­nachtsplätz­chen und Ku­chen der zahl­rei­chen eh­ren­amt­li­chen Hel­fern. Nach dem lan­gen Nach­mit­tag war al­len Be­tei­lig­ten an­zu­mer­ken, dass sich die viel in­ves­tierte Zeit der letz­ten Wo­chen und Mo­nate red­lich lohn­ten. Nach Si­mone Rie­pes, 2. Vor­sit­zen­de, Schluss­wort und den Dank­sa­gun­gen ver­weil­ten viele Lock­hau­ser noch in ge­sel­li­ger Run­de.

vom 24.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51B

