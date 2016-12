Krysmann neuer Vorsitzender

Mitgliederversammlung unter neuem Vorstand

Ret­zen. Im Rah­men ei­ner Mit­glie­der­ver­samm­lung fand vor Kur­zem auch die all­jähr­li­che Weih­nachts­feier der Ret­zer Bühne un­ter neuem Vor­stand statt. Der Vor­sit­zende Mi­chael Schnei­der trat bei der letz­ten Mit­glie­der­ver­samm­lung im Früh­jahr von sei­nem Amt zurück, ebenso Ma­ri­anne Dötsch von ih­rem Amt als Kas­sen­war­tin. Bei­den gilt ein großer Dank für ihr lang­jäh­ri­ges, eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment. Als neuer 1.Vor­sit­zen­der wurde Udo Krys­mann ge­wählt. Er war be­reits mit Mi­chael Schnei­der als 2. Vor­sit­zen­der tätig. Mo­nika We­ber ü­ber­nimmt das Amt der 2. Vor­sit­zen­den, neuer Kas­sen­wart ist Heiko Wel­sche.

Auch in die­sem Jahr galt es wie­der lang­jäh­ri­ge, ver­diente Mit­glie­der aus­zu­zeich­nen. So bli­cken Sara Brüll, Mi­chael Schnei­der und Tho­mas Pietsch auf eine zehn­jäh­rige Mit­glied­schaft, Heiko Wel­sche auf 20 Jahre und Ma­nuela Karsch und Franz Dötsch auf 25 Jahre zurück. Ein be­son­de­rer Dank ging an den Fes­t­aus­schuss, Mo­nika We­ber und Nina Jo­se­phs; das Amt von Mo­nika We­ber ü­ber­nimmt die nächs­ten zwei Jahre Jens Loh­se. Ebenso dankte der Ver­ein Su­sanne Ha­be­nicht, un­ter de­ren Re­gie viele schöne Stü­cke auf die Bühne ge­bracht wur­den. Auf dem Hof Neese la­gert die Ret­zer Bühne schon seit vie­len Jah­ren die Re­qui­si­ten, auch dafür gab es ein ganz großes Dan­ke­schön.

vom 24.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51B

