Musik ließ Herzen warm werden

In Lipperreihe wurde der Jubiläums-Weihnachtsmarkt gefeiert

Oer­ling­hau­sen-Lipper­reihe (k­d). Seit 20 Jah­ren fin­det in Lipper­reihe am vier­ten Ad­vents­sonn­tag ein Weih­nachts­markt statt. Und ge­nauso lange wirkt der Mu­sik­zug der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Oer­ling­hau­sen mit. In der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­che gab das Or­che­s­ter jetzt wie­der ein fest­li­ches Kon­zert. "­Die Mu­si­ker ha­ben in all den Jah­ren Weih­nach­ten zum Klin­gen ge­bracht", meinte Pfar­rer Jörg Gro­ne­meier zu Be­ginn in der voll­be­setz­ten Kir­che. "­Sie spie­len Me­lo­dien, die das Herz warm wer­den las­sen." Die­sem Ruf wur­den die Mu­si­ker auch am ver­gan­ge­nen Sonn­tag wie­der ge­recht. Un­ter der Lei­tung ih­rer Di­ri­gen­tin Ma­tan Da­vid ge­lang es ih­nen, selbst sehr an­spruchs­volle Werke wie die Ou­ver­türe aus "Eg­mont" von Lud­wig van Beetho­ven zu in­ter­pre­tie­ren. Hier wer­den so un­ter­schied­li­che Ge­fühle wie Trau­er, zarte Liebe und ü­ber­schäu­mende Freude in ei­nem Stück ver­eint. Mit star­kem Ap­plaus be­dankte sich das auf­merk­same Pu­bli­kum für den ge­lun­ge­nen Vor­trag. Im Laufe des einstün­di­gen Kon­zerts er­freu­ten die Lai­en­mu­si­ker ihre Zuhö­rer mit wei­te­ren be­lieb­ten Me­lo­dien, dar­un­ter weih­nacht­li­che Lie­der wie "­Toch­ter Zion". Hin­ter dem "French Ca­rol" ver­barg sich der be­kannte Hym­nus "Glo­ria in ex­cel­sis Deo", dies­mal in ei­ner mo­der­nen, schnel­len Va­ri­an­te. Aber auch den lang­sa­men, ge­tra­gene "­Ka­non" von Jo­hann Pa­chel­bel meis­ter­ten die Feu­er­wehr­mu­si­ker ü­ber­zeu­gend. Mit "­The Ty­pe­wri­ter" be­wie­sen sich schließ­lich viel Hu­mor: Für seine Kom­po­si­tion setzte der Ame­ri­ka­ner Leroy An­der­son eine nor­male Büroschreib­ma­schine als In­stru­ment ein. Für die not­wen­di­gen Geräu­sche beim Tip­pen sorgte Schlag­zeu­ger Sven Kort­ner. Zu­vor hat­ten schon Schü­ler der Oerly-Mu­sik­schule mu­si­ka­lisch auf Weih­nach­ten ein­ge­stimmt. Mit dem schot­ti­schen "Auld Lang Syn­e" und wei­te­ren Tra­di­tio­nals be­geis­ter­ten die Pi­pes & Drums der Cel­tic High­lan­ders ihr Pu­bli­kum. Band­lea­der Da­vid Clarke ge­lang es so­gar, die Zuhö­rer beim Tri­um­ph­marsch aus "Ai­da" im Stile von An­dré Rieu zum Schun­keln zu be­we­gen. Auf dem Vor­platz der Kir­che lock­ten et­li­che Ver­eine mit ih­ren Bu­den. Der Na­tur­schutz­bund bot ge­brannte Man­deln, Bo­skop-Äp­fel aus hei­mi­schem Streu­obstan­bau und Nist­käs­ten an. Mit­ar­bei­te­rin­nen und El­tern des AWO-Kin­der­gar­tens hat­ten wie­der Ba­de­salz. Süßig­kei­ten und "Ren­tier-Kacke" her­ge­stellt. Vera Meyer und Ka­rin Na­ter­mann ver­kauf­ten Kunst­werke aus Holz. Die Ker­zen, Krip­pen, Sterne und Wap­pen mit der lip­pi­schen Rose wa­ren be­son­ders ge­fragt. Ro­sa­rote Schweine aus Stein hatte der zwölf­jäh­rige Ja­ni­que im An­ge­bot. "­Sie brin­gen ga­ran­tiert Glück", ver­si­cherte er. Und während sich die Er­wach­se­nen an den Glühweinstän­den wärm­ten, freu­ten sich die jüngs­ten Be­su­cher ü­ber eine Runde auf dem nost­al­gi­schen Ka­rus­sell von Eck­hard Tel­len­bröcker.

vom 21.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51A

