Besonderes Engagement in der Kinderbetreuung gewürdigt

Kreis Lip­pe. Die Kin­der­ta­gespflege ist ne­ben den Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen ein gleich­wer­ti­ges An­ge­bot zur Be­treu­ung, Bil­dung und Er­zie­hung ins­be­son­dere für Kin­der un­ter drei Jah­ren, aber auch für Kin­der bis zum 14. Le­bens­jahr. So bie­ten auch in Lippe zahl­rei­che Ta­ges­müt­ter und –väter in­di­vi­du­elle Kin­der­be­treu­ung an. Ü­ber 100 Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen sind ak­tu­ell al­leine für das Ju­gend­amt des Krei­ses tätig.

Alle Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen in Lippe sind nach fes­ten Stan­dards qua­li­fi­ziert, be­sit­zen eine Pfle­ge­er­laub­nis und wer­den durch das je­wei­lige Ju­gend­amt be­glei­tet. Zur Qua­litäts­si­che­rung in der Kin­der­ta­gespflege kön­nen sich Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen, die im Auf­trag des Kreis­ju­gend­am­tes tätig sind, um ein Güte­sie­gel be­wer­ben, das seit 2011 jähr­lich un­ter be­stimm­ten Vor­aus­set­zun­gen ver­lie­hen wird. Ins­ge­samt 40 Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen ha­ben die zu­gehö­rige Ur­kunde jetzt im Rah­men ei­ner klei­nen Fei­er­stunde im Det­mol­der Kreis­haus in Emp­fang ge­nom­men. "­Diese Aus­zeich­nung bie­tet nicht nur den El­tern Trans­pa­renz ü­ber die Qua­lität der Ta­ges­pfle­ge­stel­le, son­dern stellt auch einen An­reiz für die Ta­ges­pfle­ge­per­son zur re­gel­mäßi­gen Qua­litäts­si­che­rung dar. Po­si­tiv für die Teil­neh­mer ist natür­lich auch, dass der höhere Auf­wand mit ei­ner bes­se­ren Ver­gütung ho­no­riert wird", er­klärt Si­mone Acker­mann, vom Team Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis, Kin­der­schutz. Um das Güte­sie­gel zu er­hal­ten, muss­ten die Ta­ges­müt­ter und -väter zu­sätz­lich zu ih­rer Tätig­keit un­ter an­de­rem eine Viel­zahl von Fort­bil­dungs­stun­den ab­sol­vie­ren, ein schrift­li­ches Päd­ago­gi­sches Kon­zept er­stel­len und sich nach­weis­lich mit an­de­ren Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen ver­net­zen und aus­tau­schen, etwa in puncto Ver­tre­tungs­re­ge­lung oder Kol­le­gia­ler Be­ra­tung. "Da­mit die Qua­lität der Kin­der­be­treu­ung nach­hal­tig ge­si­chert ist, müs­sen die be­schrie­be­nen Kri­te­rien je­des Jahr neu er­füllt wer­den, um das Güte­sie­gel wei­ter­hin zu be­kom­men", er­gänzt Si­mone Acker­mann.

vom 21.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51A

