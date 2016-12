Brandgefahr

Erste-Hilfe-Tipps

Lippe-Höx­ter. Bren­nende Weih­nachts­bäume und Ad­vents­ge­ste­cke las­sen all­jähr­lich im De­zem­ber die Zahl der Feu­er­schä­den an­stei­gen. Doch auch in der Küche und am Ess­tisch be­steht zur Weih­nachts­zeit er­höhte Ver­bren­nungs­ge­fahr – etwa durch heiße Plätz­chen­ble­che, Warm­hal­te­plat­ten oder Fon­due-Sets. Vor al­lem Kin­der sind ge­fähr­det.

Recht­zei­tig vor Weih­nach­ten ge­ben die Jo­han­ni­ter hilf­rei­che Tipps für die Erste Hilfe bei Brand­ver­let­zun­gen. "Als Faust­re­gel gilt: Bei Ver­bren­nun­gen im Ge­sicht, an den Hän­den, Ge­len­ken oder den Ge­ni­ta­lien so­fort un­ter der Ruf­num­mer 112 den Ret­tungs­dienst ru­fen", er­klärt Jens Holl­mann, Erste-Hilfe-Aus­bil­der beim Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter. "Auch bei Ver­let­zun­gen, die größer sind als ein Hand­tel­ler, sollte man auf je­den Fall pro­fes­sio­nelle Hilfe ho­len." Wich­tig ist, dass die Brand­wun­den ste­ril ab­ge­deckt wer­den, da­mit es nicht zu Ent­zün­dun­gen kommt. Ent­spre­chende Ver­bands­mit­tel fin­det man in je­dem Auto-Ver­bands­kas­ten. Klein­flächige Ver­bren­nun­gen, etwa an ei­nem Fin­ger, kön­nen zur Schmerz­lin­de­rung kurz gekühlt wer­den, aber nicht mit eis­kal­tem Was­ser. Eine wei­tere Ge­fahr droht bei schwe­ren, großflächi­gen Ver­bren­nun­gen und bei Ge­sichts­ver­bren­nun­gen. "A­tem- und Kreis­lauf­störun­gen sind oft die Fol­ge. Des­halb soll­ten Erst­hel­fer un­be­dingt At­mung und Kreis­lauf der ver­letz­ten Per­son be­ob­ach­ten, bis der Ret­tungs­dienst ein­trifft", rät Holl­mann. Wie man in sol­chen Si­tua­tio­nen rich­tig han­delt, lernt man in Erste-Hilfe-Kur­sen. Wenn im Lauf der Zeit die Ad­vents­kränze und Christ­bäume im­mer tro­ckener wer­den, steigt die Brand­ge­fahr. Hier gilt: Nie­mals Ker­zen un­be­auf­sich­tigt bren­nen las­sen. "Am bes­ten den Woh­nungs­schlüs­sel in die Nähe des Ad­vents­kran­zes le­gen, da­mit man nicht ver­gisst, die Ker­zen aus­zu­bla­sen, be­vor man die Woh­nung ver­lässt", rät Holl­mann.

vom 21.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51A

