Geld für fünf Projekte

Spendenparlament

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Das Spen­den­par­la­ment Lippe ver­gibt 9.500 Euro an fünf so­ziale Pro­jekte in Lip­pe. Das wurde auf der Sit­zung, die im No­vem­ber im Ge­mein­de­haus der ev.-luth. Kir­chen­ge­meinde St. Ni­co­lai in Lemgo statt­fand, be­schlos­sen.

1.000 Euro ge­hen an den AWO Kreis­ver­band Lippe zur Fi­nan­zie­rung von Mit­tages­sen für be­dürf­tige Kin­der in der Of­fe­nen Ganz­tags­schule (OGS). Für den glei­chen Zweck er­hält der Ca­ri­tas­ver­band für den Kreis Lippe eben­falls 1.000 Eu­ro. Für die Aus­bil­dung von neuen eh­ren­amt­lich Mit­ar­bei­ten­den am Kri­sen­te­le­fon fließen 2.000 Euro an den Ver­ein Hilfe zum Wei­ter­le­ben. Mit 3.000 Euro un­ter­stützt das Spen­den­par­la­ment den Ver­ein so­zia­ler Mit­tags­tisch Lemgo beim Auf­bau ei­nes so­zia­len Mit­tags­ti­sches. 2.500 Euro sind als An­schub­fi­nan­zie­rung für die neue ö­ku­me­ni­sche Bahn­hofs­mis­sion in Lage ge­dacht. Das Spen­den­par­la­ment Lippe hat der­zeit rund 100 Mit­glie­der. Für eine Min­dest­spende von 62 Euro pro Jahr kann je­der In­ter­es­sierte Mit­glied wer­den und ü­ber die Ver­gabe der För­der­gel­der in Lippe mit­ent­schei­den. Wer sich für die Ar­beit des Spen­den­par­la­ments Lippe in­ter­es­siert, fin­det wei­tere In­fos im In­ter­net un­ter "ww­w.s­pen­den­par­la­ment-lip­pe.­de". Te­le­fo­ni­sche Aus­kunft gibt es bei Ge­schäfts­füh­re­rin Ruth Gant­schow un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976650 (Dia­ko­nie­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che/Frau Hil­de­bran­d).

vom 21.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51A

Drucken | Versenden