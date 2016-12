Botschafter für Lippe

Besonderer Dank an Steinmeier

Kreis Lip­pe/­Ber­lin. Im No­vem­ber hat der Lan­des­ver­band Lippe sein neues­tes Buch "­Ty­pisch lip­pisch" vor­ge­stellt. Das ü­ber 380 Sei­ten starke und um­fang­reich be­bil­derte Werk be­ant­wor­tet viele Fra­gen ü­ber das Lip­per­land, seine Be­son­der­hei­ten und seine Bür­ger. Für das Vor­wort konnte ein berühm­ter Lip­per ge­won­nen wer­den: Bun­desaußen­mi­nis­ter Dr. Frank-Wal­ter Stein­mei­er. Al­lein dies war für die Lan­des­ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann Grund ge­nug, dem pro­mi­nen­ten Lip­per das Buch per­sön­lich in Ber­lin zu ü­ber­rei­chen.

"Als ich 2011 mein Amt als Ver­bands­vor­ste­he­rin auf­nahm, hätte ich mir ein sol­ches Buch ge­wünscht – ein Buch, das mit ei­nem Au­gen­zwin­kern, aber auch lie­be­voll von den Lip­pern erzählt, die Be­son­der­hei­ten er­klärt und Zu­ge­zo­gene wie mich in die Bräu­che und Tra­di­tio­nen ein­weiht", sagte Peit­h­mann bei der Ü­ber­gabe im Aus­wär­ti­gen Amt. Be­son­ders ge­freut habe sie, dass Dr. Frank-Wal­ter Stein­meier das Vor­wort lie­fer­te: "Als äußerst kom­pe­tenter und hoch ge­schätz­ter Po­li­ti­ker und Di­plo­mat, als welt­ge­reis­ter, berühm­ter Lip­per sind Sie Ih­rer Hei­mat stets eng ver­bun­den ge­blie­ben und kom­men re­gel­mäßig und gern hier­her zurück. Sie sind ein wun­der­ba­rer Bot­schaf­ter für Lippe – und für die­ses Buch." Frank-Wal­ter Stein­meier nahm den druck­fri­schen Band mit Dank und Freude ent­ge­gen: "­Po­li­tik ohne Er­dung, Po­li­tik ohne Hei­mat­ver­bun­den­heit, das geht nicht. Ich freue mich ü­ber so viel Le­sens­wer­tes, so viele In­for­ma­tio­nen, auch zum Schmun­zeln aus und ü­ber meine lip­pi­sche Hei­mat, und wün­sche dem Buch viele in­ter­es­sierte Le­ser." Das Buch ist in ei­ner Auf­lage von 3.000 Stück er­schie­nen und im Buch­han­del (ISBN 978-3-942537-04-9) zum Preis von 24,80 Euro er­hält­lich.

vom 21.12.2016 | Ausgabe-Nr. 51A

