Mehr Geld für Jobcenter-Kunden

Kreis Lip­pe. Zum 1. Ja­nuar 2017 tre­ten ge­setz­li­che Än­de­run­gen in Kraft, wel­che die Kun­den der bun­des­wei­ten Job­cen­ter be­tref­fen. Wer Grund­si­che­rung be­zieht, er­hält ab Ja­nuar 2017 mehr Geld. Dem hat jetzt der Bun­des­tag zu­ge­stimmt. Der Re­gel­satz für Al­lein­ste­hende steigt von 404 Euro auf 409 Euro pro Mo­nat. Die Grund­si­che­rung für Kin­der vom 7. bis zur Vollen­dung des 14. Le­bens­jah­res er­höht sich um 21 Eu­ro. Zum Jah­res­be­ginn 2017 stei­gen die Leis­tun­gen für al­le, die ih­ren Le­bens­un­ter­halt nicht selbst be­strei­ten kön­nen. Das gilt für die Grund­si­che­rung für Ar­beit­su­chende (SGB II) und die So­zi­al­hilfe nach SGB XII. Das Job­cen­ter Lippe weist dar­auf hin, dass die An­pas­sung der Re­gel­leis­tun­gen au­to­ma­tisch er­folgt. Die Kun­din­nen und Kun­den müs sen sich um nichts küm­mern.

Am stärks­ten stei­gen die Re­gel­leis­tun­gen für Kin­der vom Be­ginn des 7. bis zur Vollen­dung des 14. Le­bens­jah­res. Ab 1. Ja­nuar 2017 er­hal­ten sie 291 Euro statt bis­her 270 Eu­ro. Dem Plus liegt die Ein­kom­mens- und Ver­brauchs­s­tich­probe des Sta­tis­ti­schen Bun­des­amts von 2013 zu­grun­de. Dem­nach ist der Be­darf in die­ser Al­ters­gruppe für Le­bens­mit­tel und Ge­tränke er­heb­lich höher als bis­her be­rech­net. Die Re­gelsätze wer­den jähr­lich ü­ber­prüft und fort­ge­schrie­ben. Die Fort­schrei­bung der Re­gel­be­darfe wird an­hand ei­nes Mi­sch­in­de­xes er­rech­net. Die­ser setzt sich zu 70 Pro­zent aus der Preis­ent­wick­lung und zu 30 Pro­zent aus der Net­to­loh­n­ent­wick­lung zu­sam­men. Künf­tig er­hal­ten nicht er­werbs­fähige oder be­hin­derte er­wach­sene So­zi­al­hil­fe­emp­fän­ger 100 statt 80 Pro­zent der Grund­si­che­rung. Wenn sie zum Bei­spiel bei den El­tern oder in ei­ner WG le­ben, gehören sie zur Re­gel­be­darfs­stufe 1. Da­durch kön­nen So­zi­al­hil­fe­emp­fän­ger ihre Kos­ten für Un­ter­kunft und Hei­zung leich­ter gel­tend ma­chen, wenn sie bei­spiels­weise bei den El­tern le­ben. Neu ist, dass Men­schen mit Be­hin­de­rung, in sta­tionären Ein­rich­tun­gen ab 2020 die Re­gel­be­darfs­stufe 2 (90 Pro­zent) statt Re­gel­be­darfs­stufe 3 (80 Pro­zent) er­hal­ten. Dies wurde durch die Neu­re­ge­lun­gen im Bun­des­teil­ha­be­ge­setz mög­lich.

