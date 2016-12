"Lustige Hüpfer" feiern 30-Jähriges

Frauengruppe des TSV Lothe hat Spaß an Bewegung

Schie­der-Schwa­len­ber­g/Lo­the. Kör­per­li­che Be­we­gung stei­gert nicht nur das Wohl­be­fin­den, son­dern macht auch Spaß. Das stel­len "Lus­ti­gen Hüp­fer" im lip­pi­schen Sü­dos­ten be­reits seit 30 Jah­ren un­ter Be­weis. Die Frau­en­gruppe des TSV 04 Lo­the fei­erte in 2016 ih­ren run­den Ge­burts­tag. Ei­nige Teil­neh­me­rin­nen der "ers­ten Stun­de" sind noch heute ak­tiv da­bei.

Im Fe­bruar 1986 star­tete die Grup­pe, die ih­ren Ur­sprung im Mäd­chen­tur­nen hat­te, un­ter der Lei­tung von Ka­rin Reu­ter den Trai­nings­be­trieb. Später wur­den die "Lus­ti­gen Hüp­fer" von Anke Mühlen­hoff an­ge­lei­tet, seit 2004 steht die 15-köp­fige Frau­en­gruppe un­ter der Lei­tung von Bär­bel Richts­mei­er. Als "­Diens­tags­frau­en" ge­st­ar­tet, än­der­ten die Da­men den Na­men später in die "Lus­ti­gen Hüp­fer". Und die­ser Name ist Pro­gramm: Gym­nas­tik mit ver­schie­de­nen Geräten wie Thera­band, Flexi Bar, Han­teln oder Pez­zi­ball für Bauch-Beine-Po, Rü­cken oder Be­cken­bo­den, Circle-, Ko­or­di­na­ti­ons- und Aus­dau­er­trai­ning, Spiele und be­son­ders das ge­mein­same La­chen gehören zum wöchent­li­chen Ri­tual der Frau­en. Der Sport ver­bin­det die Da­men nicht nur in­ner­halb der Turn­hal­le, es ent­stan­den auch echte Freund­schaf­ten. Da­her wurde das 30-jäh­rige Be­ste­hen der Gruppe in die­sem Jahr auch be­son­ders ge­fei­ert. Im Au­gust reis­ten die "Hüp­fer" nach Bo­chum, wo Sight­see­ing, der Be­such des Mu­si­cals "­Star­light Ex­press" so­wie die Be­sich­ti­gung des Berg­bau­muse­ums auf dem Pro­gramm stan­den. Im De­zem­ber gab es zu­dem eine große Weih­nachts­feier von und für die Teil­neh­me­rin­nen. Wer sich den "Lus­ti­gen Hüp­fern" oder ei­ner an­de­ren Sport­gruppe des TSV 04 Lo­the an­sch­ließen möch­te, kann sich im In­ter­net auf "ww­w.tsv-lo­the.­de"ü­ber das An­ge­bot in­for­mie­ren.

