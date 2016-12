Annahme geschlossen

Schie­der-Schwa­len­berg. Die Frei­tags-An­nahme ge­brauch­ter, ge­rei­nig­ter Klei­dung und Haus­halts­wa­ren in Turn­halle an der Grund­schule Schie­der fin­det in den Weih­nachts­fe­rien nicht statt, da die Halle ge­schlos­sen ist. Am 13. Ja­nuar ist die An­nahme wie­der frei­tags zwi­schen 13 und 15 Uhr geöff­net. Die Flücht­lings­hilfe Schie­der-Schwa­len­berg dankt al­len Spen­dern und wünscht ih­nen ein fro­hes Fest und einen gu­ten Rutsch.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

