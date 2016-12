Anspruchsvoll und einfühlsam

Schie­der-Schwa­len­berg (g­w). Nicht nur Or­gel­mu­sik, son­dern auch die un­ge­wohn­ten Klänge ei­ner Harfe ha­ben am Sonn­tag­abend in der evan­ge­li­schen Kir­che zu Schwa­len­berg er­füllt: Or­ga­nist Mi­chael Schmidt teilte sich den Kon­zertabend mit Ul­rike Bus­se, die an der Harfe bril­lier­te. Das Duo brachte Kom­po­si­tio­nen aus der Ba­rock­zeit, der ro­man­ti­schen Epo­che und der frühen Mo­derne zu Gehör. Mit Jo­hann Se­bas­tian Bachs "Fan­ta­sia in G-Dur", das Schmidt her­vor­ra­gend auf der Or­gel in­to­nier­te, wur­den die lei­der nicht so zahl­rei­chen Gäste auf den Abend ein­ge­stimmt. Ge­mein­sam tru­gen die bei­den Mu­si­ker im An­schluss Hän­dels Stück "­Kon­zert für Harfe und Or­che­s­ter" vor. Da­bei zeigte sich ihre Pro­fes­sio­na­lität: Ob­wohl Busse vorne im Kir­chen­schiff und Schmidt auf der Em­pore nur schwer Blick­kon­takt hal­ten konn­ten, klang das Stück, als wür­den die bei­den schon jahr­zehn­te­lang mit­ein­an­der auf­tre­ten.

Bei Mi­chael Glinksas "Noc­tur­ne"ü­ber­zeugte dann wie­der Bus­se, die das Har­fe­spie­len be­reits im Al­ter von acht Jah­ren er­lern­te. Im Jahr 2016 schloss sie ihr Ba­che­lor­stu­dium in den Stu­diengän­gen Or­che­s­ter­mu­si­ker und In­stru­men­tal­päd­ago­gik an der Hoch­schule für Mu­sik Det­mold ab. Aber auch Schmidt be­geis­terte die Be­su­cher mit sei­nem Kön­nen. Das zeigte er zum Bei­spiel bei der "A­ria pas­to­ra­lis va­ria­ta", ei­ner Hir­ten­weise mit sie­ben Va­ria­tio­nen von An­ton Mursch­hau­ser, die er an­spruchs­voll um­setz­te. Und so er­leb­ten die Be­su­cher ein stim­mungs­vol­les Ad­vents­kon­zert, an des­sen Ende sie die bei­den Mu­si­ker mit lang an­hal­ten­dem Bei­fall be­lohn­ten.

