Seit 20 Jahren findet in Lipperreihe Weihnachtsmarkt statt

Oer­ling­hau­sen-Lipper­reihe (k­d). "We tak a cup o kind­ness yet for days of auld lang syn­e"–"Ein Glas voll Freund­lich­keit der al­ten Zei­ten we­gen", spie­len die Cel­tic High­lan­ders, am vier­ten Ad­vent in Lipper­rei­he. Ein gu­tes Motto für das Ju­biläum des Weih­nachts­mark­tes, der am Sonn­tag, 18. De­zem­ber 2016, von 14 bis 20 Uhr seine Bu­den öff­net.

20 Jahre lang für die Ju­gend­an­ge­bote im Ort ba­cken, brut­zeln, rühren und schnit­zen, Sturm, Schnee, Re­gen und Kälte trot­zen: Dafür braucht es viele freund­li­che Men­schen in al­len Ver­ei­nen, de­nen Kin­der und Ju­gend­li­che am Her­zen lie­gen. Der AWO-Orts­ver­ein und die Ki­Ta, der TuS-Lipper­rei­he, die Dalb­ker Schüt­zen, der Na­tur­schutz­bund, der Tauch­club Aqua­ti­ca, der För­der­ver­ein Grund­schu­le, der Ju­gend­för­der­ver­ein der Kir­che Ki­Tes, der Frau­en­kreis und die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Evan­ge­li­schen Al­ten­zen­trums, sie alle set­zen sich mit viel Liebe "alle Jahre wie­der­" ein. Neu ist in die­sem Jahr ein nost­al­gi­sches Kin­der­ka­rus­sell für die klei­nen Weih­nachts­markt­be­su­cher, das Eck­hard Tel­len­brö­cker selbst re­stau­riert hat. Auch neu in die­sem Jahr: Das Kon­zert der Oerly-Mu­sik­schule be­ginnt schon um 14.30 Uhr. Die Schü­ler um Da­vid und Bar­bara Clarke ha­ben einen großen Ge­schen­ke­sack vol­ler be­lieb­ter deut­scher Weih­nachts­lie­der zum Mit­sum­men und Mit­sin­gen da­bei. Und brin­gen dann mit den Pi­pes & Drums der Cel­tic High­lan­ders auch schot­ti­sche Ro­man­tik ins lip­pi­sche Dorf. Mit­reißende Klänge aus der gan­zen Welt wer­den ab 17.15 Uhr vom Mu­sik­zug der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr un­ter der Lei­tung von Ma­tan Da­vid prä­sen­tiert. Von Beetho­vens Eg­mont-Ou­ver­türe bis zur Fuß­ball­hymne "Y­oull ne­ver walk alo­ne", ist für je­den Ge­schmack ein High­light da­bei. Eine Zeile aus Mi­chael Jack­sons "Heal the World", das auch auf dem Pro­gramm steht, als kleine Bitte des Or­ga­ni­sa­ti­ons­teams um Pfar­rer Jörg Gro­ne­mei­er, das hofft, dass es ge­nau so voll wird wie im ver­gan­ge­nen Jahr: "­Make a little space, make it a bet­ter pla­ce." Rü­cken Sie ein biss­chen, da­mit alle Platz ha­ben, zu­sam­men ein Glas Freund­lich­keit zu tei­len.

