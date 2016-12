"Siebenbürgen-Kruste" wieder da

Verein "Help up mit Herz und Hand" unterstützt

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Be­reits seit zehn Jah­ren trans­por­tiert der Ver­ein "Help up mit Herz und Han­d" Hilfs­güter nach Rumä­ni­en. Mehr­fach hat Brink­mann’s Back­stube die Ar­beit des Ver­eins auf un­ter­schied­li­che Weise un­ter­stützt. Jetzt wird auch wie­der die be­liebte "­Sie­ben­bür­gen-Krus­te" her­ge­stellt. Im Ver­kaufs­preis ist ein Spen­den­an­teil ent­hal­ten.

Im Jahr 2006 ha­ben Mar­tin El­bracht, Vol­ker Neuhö­fer und Erich Lange da­mit be­gon­nen, ge­brauchte Rollstühle, Rol­la­to­ren und an­dere me­di­zi­ni­sche Hilfs­mit­tel nach Rumä­nien zu brin­gen. Zu den Emp­fän­gern zählen Kin­der­gär­ten und Schu­len, aber auch Kran­ken­häu­ser wer­den mit Pfle­ge­bet­ten und me­di­zi­ni­schen Hilfs­mit­teln ver­sorgt. Aus der rei­nen Pri­vati­ni­tia­tive hat sich in­zwi­schen ein ein­ge­tra­ge­ner Ver­ein ent­wi­ckelt. In Ge­sprächen mit Arnd und Wilm Brink­mann, den Ge­schäfts­füh­rern von Brink­mann’s Back­stu­be, kam die Idee auf, ein spe­zi­el­les Brot zu ent­wi­ckeln, um wei­tere Spen­den zu er­hal­ten. "­Mich hat die In­itia­tive ü­ber­zeugt. Hier weiß ich, dass das Geld ei­nem gu­ten Zweck dient und si­cher an­komm­t", er­klärte Bäcker­meis­ter Wilm Brink­mann. Er ent­wi­ckelte ein Re­zept für ein Wei­zen­misch­brot aus Sau­er­teig mit gerös­te­tem Se­sam. Je­der Laib wird mit ei­nem Stem­pe­lauf­druck ver­se­hen, der eine Burg sym­bo­li­siert und da­mit an Sie­ben­bür­gen er­in­nern soll. Die 500 Gramm schwere "­Sie­ben­bür­gen-Krus­te" wurde in al­len Fi­lia­len von Brink­mann’s Back­stube zum Preis von 2,55 Euro an­ge­bo­ten. Von dem Be­trag ge­hen je­weils 0,30 Euro an den Ver­ein. Die Mit­glie­der ga­ran­tie­ren, dass alle Spen­den ohne Ab­züge den Emp­fän­gern di­rekt zu­kom­men. Der Ver­ein "Help up mit Herz und Han­d" ist beim Amts­ge­richt ein­ge­tra­gen und als ge­meinnüt­zig an­er­kannt (Konto 5116991 bei der Spar­kasse Lem­go, Bank­leit­zahl 48250110).

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

