Wo stehen die Kunstvereine?

Symposium: Lange Tradition, aber eine ungewisse Zukunft

Oer­ling­hau­sen (k­d). Vor 40 Jah­ren wurde der Kunst­ver­ein Oer­ling­hau­sen ge­grün­det. Zum Ju­biläum sollte bei ei­nem Sym­po­sium eine Stand­ort­be­stim­mung ver­sucht wer­den. Denn nicht nur in der Berg­stadt, son­dern auch an­dern­orts se­hen sich die Kunst­ver­eine zahl­rei­chen Pro­ble­men ge­genü­ber.

Kunst­ver­eine ent­stan­den vor rund 200 Jah­ren. Sie woll­ten auch breite Schich­ten mit Kunst­wer­ken ver­traut ma­chen. "­Sie ha­ben ent­schei­dend zur De­mo­kra­ti­sie­rung von Kunst bei­ge­tra­gen", stellte Tho­mas Thiel, Lei­ter des Bie­le­fel­der Kunst­ver­eins, fest. Sie seien schon als "Au­gen­schule der Na­tion" und als "wei­cher Stand­ort­fak­tor" für die je­wei­lige Kom­mune be­zeich­net wor­den. Doch seit ei­ni­ger Zeit stelle sich die Fra­ge, ob diese Funk­tion noch gül­tig sei. Der Kunst­be­trieb sei heute glo­ba­li­siert, Ge­gen­warts­kunst werde heute an zahl­rei­chen Or­ten prä­sen­tiert, meinte Thiel. Die Viel­zahl an kom­mer­zi­el­len Ga­le­rien werde zur Kon­kur­renz, die Ü­be­ral­te­rung der Kunst­ver­eins­mit­glie­der und die all­ge­meine Fi­nanz­not seien wei­tere Pro­ble­me. Den­noch kam Thiel Vor­stands­mit­glied in der Ar­beits­ge­mein­schaft deut­scher Kunst­ver­eine zu der The­se, dass die Kunst­ver­eine kein Aus­lauf­mo­dell dar­stell­ten. Die Ver­eine leis­te­ten wert­volle Ar­beit bei der För­de­rung jun­ger, noch nicht eta­blier­ter Künst­ler, bei der Wie­der­ent­de­ckung ver­ges­se­ner Künst­ler und bei der Ver­mitt­lung von ak­tu­el­ler Kunst. "Wir ha­ben ge­rade erst zwei Ver­eine als neue Mit­glie­der auf­ge­nom­men", be­rich­tete Thiel. Bun­des­weit seien 150.000 Per­so­nen in Kunst­ver­ei­nen or­ga­ni­siert, die Aus­stel­lun­gen wer­den jähr­lich von 1,5 Mil­lio­nen Be­su­chern ge­se­hen. Die Kunst­ver­eine soll­ten sich je­doch auf ver­än­derte Be­din­gun­gen ein­stel­len, mahnte Thiel. Fa­ce­book und an­dere ver­lang­ten zu­sätz­lich nach In­ter­ak­tion. Bei der Öf­fent­lich­keits­ar­beit müss­ten heute alle Kanäle be­dient wer­den. Dem pflich­tete Ro­land Nach­tigäl­ler, Di­rek­tor des Mu­se­ums MARTa in Her­ford, bei. Die jun­gen Leute solle man dort er­rei­chen, wo sie sich auf­hal­ten. Al­ler­dings warnte er auch vor ü­ber­trie­be­nem Op­ti­mis­mus: "­Die neuen Me­dien brin­gen uns kei­nen ein­zi­gen Be­su­cher mehr." Mu­se­en, Kunst­hal­len und Kunst­ver­eine hät­ten zwar un­ter­schied­li­che Auf­ga­ben, die Zu­sam­men­ar­beit funk­tio­niere aber "­sehr, sehr gut", meinte Nach­tigäl­ler. Zwei Bie­le­fel­der, der Lei­ter ei­nes Mu­se­ums und der In­ha­ber ei­ner Ga­le­rie, wa­ren der Ta­gung trotz Zu­sage fern­ge­blie­ben. Die an­we­sen­den Ver­tre­ter an­de­rer Kunst­ver­eine aus Ost­west­fa­len be­rich­te­ten von na­hezu iden­ti­schen Pro­ble­men, noch eh­ren­amt­li­che Mit­wir­kende zu fin­den und die er­for­der­li­chen Mit­tel für Aus­stel­lun­gen auf­zu­trei­ben. Trotz jah­re­lan­ger eh­ren­amt­li­cher Ar­beit werde die Be­deu­tung des Kunst­ver­eins von der Po­li­tik nicht rich­tig ge­wür­digt, klagte die frühere künst­le­ri­sche Lei­te­rin des gast­ge­ben­den Kunst­ver­eins, Gi­sela Bur­kamp. Sie wünschte sich eine stär­kere Ver­net­zung zwi­schen den Ver­ei­nen. Mit dem Sym­po­sium wurde zu­min­dest ein ers­ter Schritt in diese Rich­tung un­ter­nom­men.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

