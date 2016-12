Lebenswert und lebendig

Landrat Lehmann stellt Zukunftskonzept Lippe 2025 vor

Kreis Lip­pe/­Det­mold. "­Mit dem Zu­kunfts­kon­zept möchte ich Lippe fit für die Zu­kunft ma­chen, da­mit wir für die kom­men­den Me­ga­trends ge­wapp­net sind. Wenn un­sere Re­gion auch in Zu­kunft le­ben­dig und le­bens­wert sein soll, müs­sen wir jetzt die rich­ti­gen Wei­chen stel­len.", so Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der Vor­stel­lung sei­nes Kon­zepts im Kreis­tag.

Die In­halte des Kon­zept be­ste­hen aus drei Säu­len: Die Ba­sis wurde in ei­nem grund­le­gen­den Dis­kus­si­ons­pro­zess mit den ge­sell­schaft­li­chen Kräf­ten und mit wis­sen­schaft­li­cher Be­glei­tung ent­wi­ckelt, da­bei wur­den zahl­rei­che Dis­kus­si­ons­punk­te, aber auch viele kon­krete Ideen für die kom­men­den Auf­ga­ben ent­wi­ckelt. Beim Zu­kunfts­fo­rum im April 2016 mit drei Lan­des­mi­nis­tern ist es ge­lun­gen, ge­mein­same Hand­lungs­fel­der und för­der­fähige Ent­wick­lungs­vor­ha­ben zu iden­ti­fi­zie­ren. Und schließ­lich sind in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten zahl­rei­che wei­tere Ideen aus Po­li­tik und Ver­wal­tung in den Zu­kunft­s­ent­wurf ein­ge­flos­sen. Das Kon­zept struk­tu­riert das künf­tige Han­deln in Lippe und bein­hal­tet klare Ziele und Hand­lungs­fel­der. Es wird den Kreis Lippe in die Lage ver­set­zen, mit Blick auf die Zu­kunft zu han­deln – lange be­vor ab­seh­bare Trends zu ne­ga­ti­ven Ent­wick­lun­gen führen kön­nen. Hierzu wur­den zehn Leit­ziele her­aus­ge­ar­bei­tet, die da­bei hel­fen sol­len, die rich­ti­gen Wei­chen zu stel­len. Sie be­tref­fen die The­men: Di­gi­ta­li­sie­rung, Wirt­schaft­s­ent­wick­lung, Fa­mi­li­en­ge­rech­tig­keit, Kli­ma­schutz, Ar­beits­markt, In­te­gra­tion, Bil­dung, Mo­bi­lität, Ge­sund­heits­ver­sor­gung und Dor­f­ent­wick­lung. Wes­halb ist ein Zu­kunfts­kon­zept nötig? Die re­gio­na­len Ak­teure in den Be­rei­chen Ar­beit, Bil­dung und Ge­sund­heit sind in vor­bild­li­cher Weise ver­netzt. Ge­mein­sam kön­nen sie die Ar­beits­welt von mor­gen ge­stal­ten, zu­kunfts­fähige Bil­dungs­an­ge­bote auf­stel­len und die me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung lang­fris­tig si­chern. Und die de­zen­trale Ener­gie­er­zeu­gung mit ei­nem ü­ber­durch­schnitt­lich ho­hen An­teil an er­neu­er­ba­ren Ener­gien zeigt, dass Lippe auch bei der Scho­nung von Res­sour­cen und dem Kli­ma­schutz eine Spit­zen­stel­lung ein­nimmt. Den­noch dür­fen ak­tu­elle Ent­wick­lun­gen nicht außer Acht ge­las­sen wer­den: Vor al­lem die Be­völ­ke­rungs­ent­wick­lung stellt eine Her­aus­for­de­rung für die Zu­kunft dar: In Lippe wer­den in den nächs­ten zehn Jah­ren rund 13.000 Men­schen we­ni­ger le­ben als heu­te. Be­son­ders die Zahl jun­ger Men­schen und die er­werbs­fähige Be­völ­ke­rung wer­den stark ab­neh­men. Da­ge­gen wird der An­teil der ü­ber 65-Jäh­ri­gen deut­lich zu­neh­men. Je­der vierte Lip­per wird dann im Ren­ten­al­ter sein. Vor die­sem Hin­ter­grund muss Lippe sich zu­kunfts­fest auf­stel­len. In­ner­halb des Krei­ses Lippe wird die Ent­wick­lung deut­li­che Un­ter­schiede auf­wei­sen. Da die At­trak­ti­vität der Großstädte in letz­ter Zeit of­fen­sicht­lich für viele Fa­mi­lien ge­rin­ger ge­wor­den ist, wer­den zukünf­tig auch Orte in der Nähe von Re­gio­po­len und Mit­telstädte da­von pro­fi­tie­ren. Länd­li­che Räume wer­den diese Aus­wir­kun­gen nur zu ei­nem sehr ge­rin­gen Teil spüren und mit ei­nem mas­si­ven Be­völ­ke­rungs­rück­gang rech­nen müs­sen. Mit der Di­gi­ta­li­sie­rung fin­det eine vierte in­dus­tri­elle Re­vo­lu­tion statt, die die Ar­beits- und Le­bens­welt grund­le­gend ver­än­dern wird. Auch die fort­schrei­tende Glo­ba­li­sie­rung – also der ver­stärkte Dienst­leis­tungs- und Wa­ren­aus­tausch ü­ber Lan­des­gren­zen hin­weg – ge­winnt im­mer mehr an Ein­fluss. Hinzu kommt, dass sich in den Kriegs- und Kri­sen­re­gio­nen der Welt im­mer mehr Men­schen auf den Weg nach Eu­ropa ma­chen – auch nach Lip­pe. Um für diese Her­aus­for­de­run­gen ge­wapp­net zu sein, wird das Hand­lungs­kon­zept hier­für die Wei­chen stel­len. Nach der Ein­brin­gung in den Kreis­tag folgt nun die Be­ra­tung in den Aus­schüs­sen und wird vor­aus­sicht­lich am 27.März zur Ab­stim­mung im Kreis­tag ste­hen.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

