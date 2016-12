Jugendschutzkalender vorgestellt

Gegen die Medienverwahrlosung durch die digitale Welt

Kreis Lip­pe. Wis­sen­schaft­li­che Un­ter­su­chun­gen zei­gen ein­deu­tig: Ein un­kon­trol­lier­ter oder maßlo­ser Kon­sum von Spiel­kon­so­le, Smart­phone und Co. wir­ken sich sehr ne­ga­tiv auf die Ent­wick­lung von Kin­dern aus. Pro­bleme in der Schu­le, Kon­zen­tra­ti­ons­störun­gen, man­geln­des Durch­hal­te­ver­mö­gen oder auf­fäl­li­ges So­zi­al­ver­hal­ten sind oft­mals die Fol­gen. Um das Thema "­Me­di­en­ver­wahr­lo­sung" in der Er­zie­hung stär­ker in den Fo­kus zu rü­cken, ha­ben die Jun­gend­schüt­zer des Krei­ses Lippe so­wie der Städte Bad Sal­zu­flen, Lage und Det­mold in die­sem Jahr wie­der einen Ta­schen­ka­len­der für Kin­der und Ju­gend­li­che her­aus­ge­bracht. "Wir neh­men da­mit Be­zug auf die Er­fah­run­gen, die wir Ju­gend­schüt­zer schon bei Kin­dern im Grund­schul­be­reich ma­chen, die Ego-Shoo­ter oder an­dere Me­dien die­ser Art kon­su­mie­ren", so Win­fried Pe­ters von der Stadt La­ge, San­dra Lin­nen­be­cker von Stadt Det­mold und Ek­ke­hardt Loch vom Kreis Lip­pe. "Al­ko­hol und Zi­ga­ret­ten sind schäd­lich für Kin­der und Ju­gend­li­che und un­ter­lie­gen des­halb bis zu ei­nem fest­ge­leg­ten Al­ter ei­nem Ver­kaufs­ver­bot. Beim Me­dien­kon­sum gibt es aber keine ge­setz­li­chen Re­ge­lun­gen, an de­nen sich Er­zie­hende ori­en­tie­ren kön­nen. Der Ka­len­der soll da­her auch ein Hin­weis sein, dass El­tern sich an die Al­ters­frei­ga­ben hal­ten und auf eine al­ter­san­ge­mes­sene "­Bild­schirm-Me­di­en­zeit" ach­ten", fü­gen Chris­tine von Bor­ries und An­drea Ro­de­kamp, beide von der Stadt Bad Sal­zu­flen, an.

Der Ju­gend­schutz­ka­len­der 2017 enthält, ne­ben ei­nem Ka­len­da­rium mit den Schul­fe­ri­en­ter­mi­nen in NRW, auch eine Seite mit An­sprech­part­nern in den je­wei­li­gen Ju­gend­äm­tern im Kreis Lip­pe, an die sich Kin­der und Ju­gend­li­che, aber auch El­tern ver­trau­ens­voll wen­den kön­nen, wenn sie Un­ter­stüt­zung brau­chen. Um mög­lichst viele Kin­der und Ju­gend­li­che mit dem Ka­len­der zu er­rei­chen, wur­den rund 30.000 Ex­em­plare der ak­tu­el­len Aus­gabe an lip­pi­schen Schu­len ver­teilt.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

Drucken | Versenden