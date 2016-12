Aktiv ins neue Jahr

Bad Sal­zu­flen. Mitt­ler­weile ist es zu Tra­di­tion ge­wor­den, dass die Lauf­grupp e der Vi­ta­sol Therme am Sil­ves­ter­tag um 12 Uhr zum ei­nem ge­mein­sa­men Sil­ves­ter­lauf ein­lädt.

Wie auch in den Vor­jah­ren ist die­ser Lauf nicht nur für die Mit­glie­der des Fit­ness-Clubs, son­dern für je­den Hob­by­läu­fer ge­dacht, der das Jahr 2016 in ei­nem ge­mein­sa­men Lauf aus­klin­gen las­sen möch­te. Bei der Stre­cke han­delt es sich um einen 10km lan­gen Lauf mit Start und Ziel in der Vi­ta­sol Ther­me. Hier­bei geht es nicht um einen Wett­kampf, son­dern dar­um, das Jahr gemüt­lich mit ei­nem lo­cke­ren Lauf in der Gruppe ab­zu­sch­ließen. Ab­ge­run­det wird der Lauf beim an­sch­ließen­den ge­mein­sa­men Ber­li­ner Es­sen in der Ther­me.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

