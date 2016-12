Europa direkt vor der Haustür

Anmeldungen zur Projektreise noch bis Montag möglich

Kreis Lip­pe. Was bringt Eu­ropa ei­gent­lich? Wo­hin fließen die För­der­gel­der aus der eu­ropäi­schen Union? Und was ha­ben wir da­von, ganz kon­kret hier im Kreis Lip­pe? Der Kreis weist auf eine Pro­jekt­reise hin, die vom Mi­nis­te­rium für Wirt­schaft, Ener­gie, In­dus­trie, Mit­tel­stand und Hand­werk des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len ko­or­di­niert wird: In­ter­es­sierte ler­nen hier un­ter an­de­rem ver­schie­dene von der EU ge­för­derte Pro­jekte di­rekt vor Ort ken­nen und kön­nen se­hen, was diese För­de­rung der je­wei­li­gen Re­gion ge­bracht hat. "­Die Eu­ropäi­sche Union wirkt mit ih­ren Ent­schei­dun­gen und An­ge­bo­ten aus Brüs­sel manch­mal ziem­lich weit weg. Des­halb ist es wich­tig, dass wir auch den Bür­gern hier vor Ort zei­gen, was sie von der EU ei­gent­lich ha­ben", weiß Semra Erol, Lei­te­rin des Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe (E­DI). Die Teil­nahme an der Pro­jekt­reise ist kos­ten­los.

In­ter­es­sierte kön­nen sich noch bis Mon­tag, 19. De­zem­ber, zur Teil­nahme an der Pro­jekt­reise an­mel­den. Das An­mel­de­tool so­wie wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Route gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.e­fre.n­r­w.­de/­news" un­ter dem Punkt "­Eu­ropa in mei­ner Re­gion – Er­le­ben Sie Eu­ropa vor Ih­rer Haustür!" Die Pro­jekt­reise star­tet am 22. Ja­nuar 2017 ab 9.30, Treff­punkt ist die MST.fac­tory dort­mund an der Kon­rad-Ade­nauer-Al­lee 11 in Dort­mund.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

Drucken | Versenden