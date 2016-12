Pioniere müssen gehen

Wechsel in der Betreuung Asylsuchender

Kreis Lip­pe/­Bie­le­feld. In drei Lan­des­un­terkünf­ten für Asyl­su­chende in Ost­west­fa­len-Lippe wech­seln in den kom­men­den Wo­chen die Be­treu­ungs­teams: In Bie­le­feld, Bad Dri­burg und Oer­ling­hau­sen neh­men neue Dienst­leis­ter ihre Ar­beit auf. Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl dankt den schei­den­den Hel­fern für ihre gute Ar­beit.

Fle­xi­bel und tat­kräf­tig hät­ten die Or­ga­ni­sa­tio­nen die Be­zirks­re­gie­rung da­bei un­ter­stützt, die zahl­reich an­kom­men­den Schutz­su­chen­den auf­zu­neh­men und zu be­her­ber­gen. "Dafür ge­bührt Ih­nen al­len, den haupt­amt­li­chen und den eh­ren­amt­li­chen Hel­fern, großer Dank", sagt die Re­gie­rungs­prä­si­den­tin. Die Or­ga­ni­sa­tio­nen seien oft be­reit ge­we­sen, schnell und un­büro­kra­tisch zu hel­fen. Das gelte vor al­lem für das ver­gan­gene Jahr, in dem meh­rere tau­send Un­ter­kunfts­plätze auf­ge­baut wor­den wa­ren. "­Durch die­sen Ein­satz ha­ben sie es uns er­mög­licht, die in Ost­west­fa­len-Lippe an­kom­men­den Men­schen vor der Ob­dach­lo­sig­keit zu be­wah­ren", sagt die Re­gie­rungs­prä­si­den­tin. Die Be­treu­ungs­dienst­leis­tung in den Zen­tra­len Un­ter­brin­gungs­ein­rich­tun­gen in Bie­le­feld, Bad Dri­burg und Oer­ling­hau­sen wa­ren in den ver­gan­ge­nen Wo­chen neu aus­ge­schrie­ben wor­den. Grund war das Aus­lau­fen der Ver­trä­ge. Ko­or­di­niert wurde das eu­ro­pa­weite Ver­fah­ren durch die Be­zirks­re­gie­rung Arns­berg. "Öf­fent­li­che Ver­wal­tun­gen sind ver­pflich­tet, mit Steu­er­geld ver­ant­wor­tungs­voll um­zu­ge­hen und ef­fi­zi­ent zu wirt­schaf­ten", er­klärt Ab­tei­lungs­lei­ter Rü­di­ger Most von der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. Diese Aus­schrei­bung sei ge­setz­lich ge­for­dert, er­folge tur­nus­gemäß und ent­spre­che den An­for­de­run­gen der Ver­gabe durch die öf­fent­li­che Hand. Als Ent­schei­dungs­kri­te­rium zur Aus­wahl der künf­ti­gen Be­treu­ungs­or­ga­ni­sa­tio­nen diente vor al­lem die Wer­tung der Be­treu­ungs­kon­zep­te. Sie fiel mit 60 Pro­zent der zu ver­ge­be­nen Punkte ins Ge­wicht. Der An­ge­bots­preis wurde mit 40 Pro­zent ge­wer­tet. Zu­al­ler­erst war also die Qua­lität des An­ge­bo­tes aus­schlag­ge­bend. Aus Sicht der eh­ren­amt­li­chen Hel­fer soll sich mög­lichst we­nig än­dern. Die wich­tige Un­ter­stüt­zung durch en­ga­gierte Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der je­wei­li­gen Stadt wird auch künf­tig mög­lich sein, wie De­zer­nats­lei­ter Jörg List be­tont. "­Die Be­zirks­re­gie­rung stellt si­cher, dass be­ste­hende An­ge­bote wei­ter ge­führt wer­den kön­nen", sagt List. Wie dies im Ein­zel­nen ge­sche­hen soll, werde die je­wei­lige Be­treu­ungs­or­ga­ni­sa­tion re­geln, nach­dem sie mit der Ar­beit be­gon­nen hat. In der Zen­tra­len Un­ter­brin­gungs­ein­rich­tung (ZUE) Bie­le­feld-Ol­den­tru­per Hof, wird zum 1. März 2017 die DRK-Be­treu­ungs­dienste West­fa­len-Lippe gGmbH die Be­treu­ung der Asyl­su­chen­den ü­ber­neh­men. Bis­her be­auf­tragt ist der Ar­bei­ter Sa­ma­ri­ter Bund. In der ZUE Bad Dri­burg folgt der Ver­ein Zu­kunfts­ori­en­tiert För­de­rung, ZOF, zum 1. Ja­nuar 2017 auf den bis­he­ri­gen An­bie­ter We­ber­haus Nie­heim gGmbH. Die Be­treu­ung in der ZUE Oer­ling­hau­sen wird vom 1. Fe­bruar 2017 an durch die DRK-Be­treu­ungs­dienste West­fal en-Lippe gGmbH ver­ant­wor­tet. Bis­her tätig ist die Jo­han­ni­ter Un­fall Hil­fe.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

