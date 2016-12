14-Jährige vermisst

Polizei bittet dringend um Hinweise

Kreis Lip­pe/Höx­ter. Seit drei Mo­na­ten sucht die Po­li­zei in Bad Dri­burg nach ei­ner14-jäh­ri­gen Schü­le­rin aus dem Orts­teil Reel­sen. Trotz in­ten­si­ver Su­che ha­ben sich bis­her keine Hin­weise auf ih­rem Auf­ent­halts­ort er­ge­ben. Die seit dem 20. Sep­tem­ber ver­misste Mir­sada ist 168 Zen­ti­me­ter groß und schlank. Sie hatte bei ih­rem Ver­schwin­den ü­ber­schul­ter­lan­ges, ge­well­tes dunkles Haar und war mit ei­ner schwar­zen Le­der­jacke, ei­ner schwar­zen Jog­ging­hose der Größe M mit gold­far­be­ner Auf­schrift "­ad­dic­te­d" und der Ab­bil­dung ei­nes Hanf­blat­tes be­klei­det. Dazu trug sie einen schwar­zen, kur­zen Ka­pu­zen­pull­over, eben­falls mit der Auf­schrift "­ad­dic­te­d" und der Ab­bil­dung ei­nes Hanf­blat­tes. Sie trug weiße Turn­schuhe der Marke Adi­das Su­per­star, Gr. 38 oder/­bis 39. Mir­sada soll sich schmin­ken und mit ent­spre­chen­der Be­klei­dung deut­lich er­wach­se­ner wir­ken. Die bis­he­ri­gen Er­mitt­lun­gen ha­ben er­ge­ben, dass Mir­sada vor­nehm­lich Kon­takte im Raum Höx­ter, Pa­der­born und Bie­le­feld un­ter­hielt. Wei­ter­hin be­ste­hen Hin­wei­se, dass sie sich im Be­reich von Asy­l­un­terkünf­ten auf­hal­ten könn­te. Wer Mir­sada ge­se­hen hat oder Hin­weise auf ih­ren Auf­ent­halts­ort ge­ben kann, wird ge­be­ten, sich un­ter der Ruf­num­mer (05253) 98700 mit der Po­li­zei in Bad Dri­burg in Ver­bin­dung zu set­zen.

vom 17.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50B

