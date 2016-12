Grünen "Recken" den Kopf gewaschen

Reinigung des Hermannsdenkmals für alle Beteiligten erfolgreich verlaufen

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Seit dem 9. Sep­tem­ber er­strahlt das Her­manns­denk­mal in neuem Glanz: Sand­stein­so­ckel und Sta­tue wur­den scho­nend von Ab­la­ge­run­gen und Schmutz be­freit. Nicht nur Dank der öf­fent­li­chen Wahr­neh­mung wer­tet der Lan­des­ver­band die Rei­ni­gungs­ak­tion durch die Firma Kär­cher als Er­folg. Dies be­tonte Arne Brand, Allg. Ver­tre­ter der Ver­bands­vor­ste­he­rin und Lei­ter der Im­mo­bi­li­en­ab­tei­lung, in sei­nem Ab­schluss­be­richt bei der letz­ten Sit­zung des Ku­ra­to­ri­ums Denk­mal-Stif­tung in die­sem Jahr.

Das Un­ter­neh­men war 2015 auf den Lan­des­ver­band Lippe zu­ge­kom­men mit dem An­ge­bot, das Her­manns­denk­mal zu rei­ni­gen. "Kär­cher hat welt­weit ü­ber 100 Rei­ni­gungs­maß­nah­men an his­to­ri­schen Mo­nu­men­ten durch­ge­führt, dazu zählen so be­kannte Denk­mä­ler wie das Mount Rus­h­more Na­tio­nal Me­mo­rial in South Da- kota in den USA, das Bran­den­bur­ger Tor oder der Aa­che­ner Dom. Kär­cher ver­fügt ü­ber eine aus­ge­zeich- nete Ex­per­ti­se", er­läu­terte Brand. Weit im Vor­feld war die Ak­tion mit der Fach­ab­tei­lung Pla­nen + Bauen des Lan­des­ver­ban­des Lippe und den Denk­mal­schutz­behör­den ab­ge­stimmt wor­den. Nach ei­ner Pro­be­rei­ni­gung un­ter Be­tei­li­gung der Denk­mal­schutz­behör­den hatte diese die Ge­neh­mi­gung er­teilt: "Wir ka­men ge­mein­sam zu dem Schluss, dass die Rei­ni­gung zum nach­hal­ti­gen Er­halt und Schutz des Denk­mals bei­trägt. Das war für uns Grund­vor­aus­set­zung, das An­ge­bot an­zu­neh­men." Vom 5. bis 9. Sep­tem­ber 2016 war die Rei­ni­ger mit ih­ren Spe­zi­al­geräten und ih­ren Fach­leu­ten dem "­grü­nen Re­cken" zu­leibe gerückt. Sie hat da­bei Schmutz, Ein­träge und Ab­la­ge­run­gen, die die Ober­fläche von So­ckel und Sta­tue lang­fris­tig schä­di­gen könn­ten, ent­fernt. Die Leis­tung er­brachte Kär­cher kos­ten­los, im Rah­men sei­nes Kul­tur­spon­so­ring-Pro­gramms, das die Er­hal­tung von Kul­tur­denk­mä­lern und an­de­ren her­aus­ra­gen­den Bau­ten welt­weit zum Ziel hat. "Hier wurde her­vor­ra­gende Ar­beit ge­leis­tet, die Ab­stim­mung mit den Fach­leu­ten vor Ort klappte rei­bungs­los, ebenso wie die Rei­ni­gung selbst", sagte Brand. Für die not­wen­dige Sper­rung des Denk­mals in die­sem Zeit­raum hat­ten die Lip­per so­wie die Be­su­cher vol­les Ver­ständ­nis: "Wir ha­ben keine Be­schwer­den er­hal­ten – im Ge­gen­teil: Die Rei­ni­gung wurde mit großem In­ter­esse von den Tou­ris­ten und Gäs­ten vor Ort ver­folgt, die Fach­leute von Kär­cher wa­ren im­mer wie­der gern be­reit, Fra­gen zu be­ant­wor­ten." Auch das Me­dien­in­ter­esse war enorm: Deutsch­land­weit wurde in Fern­se­hen, Ra­dio und Zei­tun­gen ü­ber die Rei­ni­gung be­rich­tet, in den so­zia­len Me­dien ver­folg­ten Tau­sende den Fort­schritt der Rei­ni­gungs­ar­bei­ten. "­Die Ak­tion zeigt, dass pri­vat­wirt­schaft­li­ches En­ga­ge­ment im Be­reich Kul­tur­spon­so­ring für alle Be­tei­lig­ten er­folg­reich sein kann: Die Rei­ni­gung trägt zum lang­fris­ti­gen Er­halt und Schutz des Her­manns­denk­mals bei – zum Wohle der Bür­ger, aber auch zum Wohle künf­ti­ger Ge­ne­ra­tio­nen. Der Lan­des­ver­band Lippe als Ei­gentü­mer hat pro­fi­tiert. Und nicht zu­letzt hat Kär­cher seine Ex­per­tise un­ter Be­weis ge­stell­t", un­ter­strich Brand. Wei­tere Ak­tio­nen seien des­halb nicht aus­ge­schlos­sen.

