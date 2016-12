Exkursion in die Geschichte

Jugendliche besuchen ehemalige Konzentrationslager

Kreis Lip­pe. Ausch­witz und Bir­kenau – zwei Be­grif­fe, die ver­bun­den sind mit den Schre­cken des Na­zi­re­gi­mes. Die heu­ti­gen Ge­denkstät­ten hal­ten die Er­in­ne­run­gen an die Gräuel­ta­ten wach und bie­ten so die Mög­lich­keit der Aus­ein­an­der­set­zung mit dem The­ma. Im Ok­to­ber ha­ben 21 Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene aus dem gan­zen Kreis Lippe an ei­ner Ge­denkstät­tenex­kur­sion teil­ge­nom­men und die bei­den ehe­ma­li­gen Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger be­sucht. Die Ein­drü­cke die­ser Fahrt und die Aus­ein­an­der­set­zung der jun­gen Men­schen mit den Ver­bre­chen der Na­zis hat der Fo­to­graf Marco Schrie­gel auf ins­ge­samt 16 Fo­to­gra­fien ein­ge­fan­gen. Die Bil­der sind jetzt im Kreis­haus in Det­mold auf Ebene 3 aus­ge­stellt und dort noch bis zum 27. Ja­nuar 2017 zu den Öff­nungs­zei­ten der Kreis­ver­wal­tung zu se­hen. "­Die ü­ber­wäl­ti­gende Kon­fron­ta­tion mit den Ver­bre­chen des Na­zi­re­gi­mes und die un­fass­bare Größe des La­gers Bir­kenau berühr­ten je­den von un­s", resü­miert Schrie­gel diese Er­fah­rung. Sein Ziel sei es ge­we­sen, diese Ein­drü­cke sei­ner Ka­mera ein­zu­fan­gen und gleich­zei­tig den Re­spekt ge­genü­ber dem Thema und ge­genü­ber den Ju­gend­li­chen zu wah­ren. Ent­stan­den sind Fo­to­gra­fien, die be­wusst nicht mehr be­ar­bei­tet wur­den und in schlich­tem Schwarz-Weiß für sich spre­chen sol­len. Alle Bil­der der ak­tu­el­len Aus­stel­lung sind während der Be­su­che in den Ge­denkstät­ten Ausch­witz I (Stamm­la­ger) und Ausch­witz-Bir­kenau ent­stan­den.

Die Ge­denkstät­tenex­kur­sio­nen wer­den seit 2010 im Zwei­jah­res­rhyth­mus von dem Ju­gend­zen­trum "JkS" Schie­der or­ga­ni­siert. Ziel­gruppe sind Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene zwi­schen 14 und 26 Jah­ren. In meh­re­ren Vor­be­rei­tungs­tref­fen er­hal­ten sie die Ge­le­gen­heit, die Fahrt mit ih­ren ei­ge­nen The­men und Fra­gen mit­zu­ge­stal­ten. "Als in­for­mel­ler Lern­ort möch­ten wir die Ju­gend­li­chen und jun­gen Er­wach­se­nen da­bei un­ter­stüt­zen die Ge­schichte und den Ort ab­seits von Schule und Me­dien zu er­le­ben, zu ver­ste­hen und zu be­grei­fen", er­klärt Linda Her­manns, Lei­te­rin des JkS. "­Denn es ist wich­tig, dass die Ver­bre­chen des NS-Re­gi­mes, ei­nem schreck­li­chen Ka­pi­tel un­se­rer Ge­schich­te, nicht in Ver­ges­sen­heit ge­ra­ten. Des­halb war es uns ein be­son­de­res An­lie­gen, die Ex­kur­sion des JkS zu un­ter­stüt­zen", er­gänzt Pe­tra Jür­gens von der Ju­gend­för­de­rung des Krei­ses Lip­pe. Die Ju­gend­för­de­rung und der LWL för­dern die Ge­denkstät­tenex­kur­sio­nen seit 2010.

vom 14.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50A

Drucken | Versenden