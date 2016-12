Mit Schusswaffe gedroht

Maskierter überfiel Lottogeschäft

Lem­go. Am frühen Mon­tag­abend hat ein mas­kier­ter und be­waff­ne­ter Mann ein Lotto- und Ta­bak­wa­ren­ge­schäft in ei­nem Ein­kaufs­markt "Am Stein­weg"ü­ber­fal­len. Der Un­be­kannte be­trat die Fi­liale in der Pas­sage ge­gen 19.30 Uhr und be­drohte die an­we­sende An­ge­stellte mit ei­ner Schuss­waf­fe. Gleich­zei­tig for­derte er die Her­aus­gabe der Ta­ges­ein­nah­men.

Mit Bar­geld in noch nicht be­kann­ter Höhe ver­schwand der Räu­ber durch den west­li­chen Aus­gang der Pas­sage in Rich­tung La­ge­sche Straße. Es ist da­von aus­zu­ge­hen, dass der Täter da­bei nicht un­er­kannt blieb. Mög­li­cher­weise wurde er auch ohne seine Mas­kie­rung be­ob­ach­tet, ent­we­der kurz vor der Tat­aus­führung oder aber im Rah­men sei­ner späte­ren Flucht. Der Mann könnte etwa 185 Zen­ti­me­ter groß und Mitte bis Ende 30 Jahre alt sein. Er wird als lang­bei­nig und schlank be­schrie­ben und hat ein schma­les Ge­sicht. Seine Be­klei­dung war ü­ber­wie­gend dunk­ler Art. Darü­ber hinau s trug er eine Mütze und eine Art Schal vor der un­te­ren Ge­sichts­hälf­te. Er sprach bei der Tat­aus­führung ak­zent­freies Deutsch.

